Казачья бригада им. Платова объявила о наборе добровольцев Общество

Шестая казачья лисичанская бригада имени М.И. Платова объявила набор добровольцев для несения службы в своих рядах.

Бойцы этой бригады ранее героически освобождали Попасную, Соледар, Лисичанск.

В настоящее время подразделения бригады эффективно уничтожают врага на Северском направлении.

При заключении контракта добровольцу гарантируются высокие выплаты, а также полное социальное обеспечение, обязательное государственное страхование жизни и здоровья, вещевое и котловое довольствие.

Добровольцы-контрактники приобретают статус ветерана боевых действий.

Подробности можно узнать по телефонам: +79591067494, +79595157790.

Напомним, по контракту с Минобороны РФ военнослужащий получает от 204 тысяч рублей в месяц и 195 тысяч рублей единовременно. Действующий в Нижегородской области военно-социальный контракт дополнительно гарантирует семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребёнка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8 800-10-17-017 или на сайте: https://служувнн.рф/.