Нижегородские проекты победили в премии Russian Traveler Awards 2023
Нижегородская область стала "Регионом года" на премии Russian Creative
Бесплатные ледовые катки в Нижнем Новгороде
Новый график движения поездов с 10 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
13 декабря 2023 11:30  [56] Слушатели курсов НГЛУ изучили профилактику буллинга в полилингвальной среде
13 декабря 2023 11:19  [63] Казачья бригада им. Платова объявила о наборе добровольцев
13 декабря 2023 11:12  [81] Депутат Госдумы Роман Любарский обратился в прокуратуру в связи с увольнением сотрудницы школьной столовой в Заволжье
13 декабря 2023 10:54  [96] Почти 10% нижегородских образовательных учреждений закрыты на карантин
13 декабря 2023 10:43  [115] Нижегородский завод "Сокол" начнет изготавливать детали для самолета MC-21
13 декабря 2023 10:28  [156] Новогодние ретротрамваи начали курсировать в Нижнем Новгороде
13 декабря 2023 09:58  [125] Нижегородская область вошла в тройку регионов РФ по числу грантов на развитие агротуризма
13 декабря 2023 09:42  [118] Наталья Савицкая: "Здоровый образ жизни способствует сохранению и улучшению самочувствия"
12 декабря 2023 19:14  [336] Первые паспорта в День Конституции РФ вручили 15 юным нижегородцам
12 декабря 2023 19:03  [287] Киот освятили на трассе М-12 в Нижегородской области
Общество

Казачья бригада им. Платова объявила о наборе добровольцев

13 декабря 2023 11:19  [63] Общество

Шестая казачья лисичанская бригада имени М.И. Платова объявила набор добровольцев для несения службы в своих рядах. 

Бойцы этой бригады ранее героически освобождали Попасную, Соледар, Лисичанск.

В настоящее время подразделения бригады эффективно уничтожают врага на Северском направлении. 

При заключении контракта добровольцу гарантируются высокие выплаты, а также полное социальное обеспечение, обязательное государственное страхование жизни и здоровья, вещевое и котловое довольствие.

Добровольцы-контрактники приобретают статус ветерана боевых действий. 

Подробности можно узнать по телефонам: +79591067494, +79595157790.

Напомним, по контракту с Минобороны РФ военнослужащий получает от 204 тысяч рублей в месяц и 195 тысяч рублей единовременно. Действующий в Нижегородской области военно-социальный контракт дополнительно гарантирует семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребёнка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8 800-10-17-017 или на сайте: https://служувнн.рф/.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Военные СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph