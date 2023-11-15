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Спорт

Почти 50 юных выксунцев приняли участие в мастер-классе от ХК "Торпедо"

13 декабря 2023 12:22  [91] Спорт
Фото: Дмитрий Макаров

Фото: Дмитрий Макаров

Мастер-класс от хоккейного клуба "Торпедо" (Нижний Новгород) прошел в Выксе. В нем приняли участие более 50 детей в возрасте от 7 до 14 лет, занимающихся в детских спортивных школах города. Мероприятие организовали в рамках программы по развитию детского хоккея, которую группа ОМК и нижегородский клуб запустили в прошлом году.

Программа включает совместные тренировки с игроками и тренерами клуба, а также посещение матчей Континентальной и Молодежной хоккейных лиг. С начала года в Нижний Новгород съездили более 40 детей старшего возраста. Кроме того, хоккейный клуб поддерживает и местные турниры по хоккею, предоставляя подарки победителям и призерам.

В этот раз в спорткомплексе "Баташев Арена" мастер-класс провели детские тренеры спортивной школы "Торпедо". Они учили юных выксунцев простым, но эффективным упражнениям: правильной постановке ног и рук, технике катания, работе с клюшкой и умению маневрировать с шайбой на льду.

Как отметили представители ХК "Торпедо", с каждым разом уровень мастерства ребят только растет.

"Более 2000 воспитанников занимаются в детских спортивных школах "Выксунец" и "Спартак". Из них – около 100 в секции хоккея. Встречи ребят с профессиональными игроками и тренерами нижегородского "Торпедо" – положительный опыт, способный вдохновить юных хоккеистов и сформировать новые навыки. Также в дальнейшем планируются выездные товарищеские встречи наших юных хоккеистов с воспитанниками спортивной школы хоккейного клуба", – прокомментировал руководитель спортивного направления округа Дмитрий Царев.

"Хоккей в Выксе сейчас активно развивается. В этом году игроки взрослой команды "Металлург" второй раз подряд выиграли первенство Нижегородской области среди мужских команд первой лиги. Дети от них не отстают, успешно представляют наш округ на различных соревнованиях. Мы надеемся, что подобные тренировки не только помогут "прокачать" их мастерство, но и вдохновят ребят на новые высоты и победы. А мы со своей стороны будем этому только способствовать", – отметил куратор программы от ОМК, директор спортивного клуба "Металлург" Андрей Осташкин.

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Теги:
Выкса ОМК Хоккей
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