Владислав Егоров сменит Владимира Блоцкого в Госдуме Политика

Фото: duma.gov.ru

Вакантный мандат депутата Государственной Думы восьмого созыва передан Владиславу Егорову (КПРФ) в связи с досрочным прекращением полномочий Владимира Блоцкого. Об этом сообщили в ЦИК РФ.

Владислав Егоров в настоящее время является заместителем председателя нижегородского Заксобрания, первым секретарем НРО КПРФ.

Напомним, что Госдума РФ ранее досрочно прекратила полномочия депутата от фракции КПРФ Владимира Блоцкого, избранного от Нижегородской области.