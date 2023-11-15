Владислав Егоров сменит Владимира Блоцкого в Госдуме

Фото: duma.gov.ru
Вакантный мандат депутата Государственной Думы восьмого созыва передан Владиславу Егорову (КПРФ) в связи с досрочным прекращением полномочий Владимира Блоцкого. Об этом сообщили в ЦИК РФ.
Владислав Егоров в настоящее время является заместителем председателя нижегородского Заксобрания, первым секретарем НРО КПРФ.
Напомним, что Госдума РФ ранее досрочно прекратила полномочия депутата от фракции КПРФ Владимира Блоцкого, избранного от Нижегородской области.
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