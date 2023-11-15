Трамвайные пути планируют продлить до Щербинок и Новинок
Нижегородские проекты победили в премии Russian Traveler Awards 2023
Глеб Никитин попросил ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде
Бесплатные ледовые катки в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
13 декабря 2023 12:36  [101] Нижний Новгород станет местом встречи глав МИД стран БРИКС в 2024 году
13 декабря 2023 11:58  [143] Владислав Егоров сменит Владимира Блоцкого в Госдуме
13 декабря 2023 11:46  [117] Нижний Новгород обсудил с городами-партнерами план сотрудничества на 2024 год
13 декабря 2023 10:10  [268] Глеб Никитин подписал указ о назначении Ольги Щетининой в Совет Федерации
12 декабря 2023 09:45  [343] Юрий Станкевич: Нижегородские студенты смогут пройти стажировку в Госдуме РФ
10 декабря 2023 09:50  [530] "Единая Россия" провела первое заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на выборы президента
08 декабря 2023 19:01  [1082] Эксперт-мониторинг событий с 1 по 8 декабря 2023 года от АНО "Минин-центр"
08 декабря 2023 18:14  [513] Все нижегородские округа получили положительные оценки по исполнению нацпроектов
08 декабря 2023 12:41  [465] Выборы президента России в марте 2024 года будут трёхдневными
07 декабря 2023 20:21  [466] Эксперты ЭИСИ: абсолютное большинство россиян хотят, чтобы Владимир Путин выдвинулся на новый срок
Политика

Владислав Егоров сменит Владимира Блоцкого в Госдуме

13 декабря 2023 11:58  [143] Политика
Фото: duma.gov.ru

Фото: duma.gov.ru

Вакантный мандат депутата Государственной Думы восьмого созыва передан Владиславу Егорову (КПРФ) в связи с досрочным прекращением полномочий Владимира Блоцкого. Об этом сообщили в ЦИК РФ.

Владислав Егоров в настоящее время является заместителем председателя нижегородского Заксобрания, первым секретарем НРО КПРФ.

Напомним, что Госдума РФ ранее досрочно прекратила полномочия депутата от фракции КПРФ Владимира Блоцкого, избранного от Нижегородской области.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госдума
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph