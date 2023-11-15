Нижний Новгород станет местом встречи глав МИД стран БРИКС в 2024 году

Нижний Новгород станет местом встречи министров иностранных дел стран-участниц объединения БРИКС.
Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров 13 декабря в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
По словам Сергея Лаврова, встреча в таком формате пройдет летом 2024 года в Нижнем Новгороде.
Ранее сообщалось, что участниками конференции "ЦИПР" в Нижнем Новгороде в 2023 году впервые стали представители ряда стран из объединения БРИКС.
Напомним также, что делегация от Нижегородской области в 2023 году приняла участие в V Международном муниципальном форуме стран БРИКС в Санкт-Петербурге.
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