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Политика

Нижний Новгород станет местом встречи глав МИД стран БРИКС в 2024 году

13 декабря 2023 12:36  [99] Политика

Нижний Новгород станет местом встречи министров иностранных дел стран-участниц объединения БРИКС.

Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров 13 декабря в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

По словам Сергея Лаврова, встреча в таком формате пройдет летом 2024 года в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что участниками конференции "ЦИПР" в Нижнем Новгороде в 2023 году впервые стали представители ряда стран из объединения БРИКС.

Напомним также, что делегация от Нижегородской области в 2023 году приняла участие в V Международном муниципальном форуме стран БРИКС в Санкт-Петербурге.

 

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Теги:
Международное сотрудничество
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