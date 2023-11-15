Нижний Новгород станет местом встречи глав МИД стран БРИКС в 2024 году Политика

Нижний Новгород станет местом встречи министров иностранных дел стран-участниц объединения БРИКС.

Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров 13 декабря в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

По словам Сергея Лаврова, встреча в таком формате пройдет летом 2024 года в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что участниками конференции "ЦИПР" в Нижнем Новгороде в 2023 году впервые стали представители ряда стран из объединения БРИКС.

Напомним также, что делегация от Нижегородской области в 2023 году приняла участие в V Международном муниципальном форуме стран БРИКС в Санкт-Петербурге.