Наркопритон выявили на улице Чукотской в Советском районе Происшествия

Сотрудники полиции пресекли деятельность наркопритона на улице Чукотской в Советском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, наркопритон организовал в своей квартире ранее не судимый 31-летний нижегородец.

Сотрудники полиции в ходе осмотра жилища нашли сверток с порошкообразным веществом шприц и колбу со следами нагара.

Изъятые предметы направлены на экспертизу.

По данном факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ (организация либо содержание

притонов или систематическое предоставление помещений для употребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Подозреваемому грозит до 4 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что нижегородку-закладчицу поймали в Ленинском районе.