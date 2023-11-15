Наркопритон выявили на улице Чукотской в Советском районе

Сотрудники полиции пресекли деятельность наркопритона на улице Чукотской в Советском районе Нижнего Новгорода.
Как сообщили в региональном ГУ МВД, наркопритон организовал в своей квартире ранее не судимый 31-летний нижегородец.
Сотрудники полиции в ходе осмотра жилища нашли сверток с порошкообразным веществом шприц и колбу со следами нагара.
Изъятые предметы направлены на экспертизу.
По данном факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ (организация либо содержание
притонов или систематическое предоставление помещений для употребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Подозреваемому грозит до 4 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что нижегородку-закладчицу поймали в Ленинском районе.
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