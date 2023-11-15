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Происшествия

Наркопритон выявили на улице Чукотской в Советском районе

13 декабря 2023 13:17  [113] Происшествия

Сотрудники полиции пресекли деятельность наркопритона на улице Чукотской в Советском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, наркопритон организовал в своей квартире ранее не судимый 31-летний нижегородец.

Сотрудники полиции в ходе осмотра жилища нашли сверток с порошкообразным веществом шприц и колбу со следами нагара.

Изъятые предметы направлены на экспертизу.

По данном факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ (организация либо содержание
притонов или систематическое предоставление помещений для употребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Подозреваемому грозит до 4 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что нижегородку-закладчицу поймали в Ленинском районе.

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Теги:
Наркотики
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