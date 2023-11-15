Диссертационный совет по психологии открылся в НГПУ им. Минина Общество

Фото: НГПУ им. Минина

В Мининском университете Нижнего Новгорода открылся новый диссертационный совет по психологии. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Таким образом, на базе НГПУ появилась возможность защиты кандидатской или докторской диссертацию по научной специальности "5.3.4. Педагогическая психология и психодиагностика цифровых сред (психологические науки)".

Совет стал вторым по счету в педагогическом университете, открытым в этом году, сейчас на базе вуза функционирует совет по научной специальности "5.8.7. Методология и технология профессионального образования (педагогические науки)".

Ректор НГПУ Виктор Сдобняков подчеркнул, что расширение сети диссертационных советов на базе вуза будет мотивировать молодых ученых заниматься наукой.

"Сегодня мы уделяем большое внимание развитию научного карьерного трека для наших выпускников. Мы создаем все условия, чтобы молодые ученые занимались исследованиями и представляли свои разработки. Также могут подтверждать свои практики и повышать свой профессиональный статус опытные преподаватели. В планах открытие диссоветов и по другим специальностям. Уверен, что наша инициатива не только привлечет в науку молодое поколение, но и создаст дополнительные перспективы для наших выпускников", - отметил ректор Виктор Сдобняков.

По словам ректора Мининского университета, диссертационный совет позволит защищаться и ученым из других университетов региона.

Ранее сообщалось, что Мининский университет вошел в топ-10 лучших вузов мира.