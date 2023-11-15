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Происшествия

Нижегородская прокуратура взяла на контроль отравление угарным газом в Сормовском районе

13 декабря 2023 14:08  [80] Происшествия

Нижегородская прокуратура взяла на контроль инцидент с отравлением угарным газом в одной из квартир на улице Свирского в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

По предварительным данным, в результате пострадали два человека.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, предварительно установлено, что домовладение оборудовано газовой колонкой.

Прокурор даст оценку исполнения законодательства уполномоченными службами по обслуживанию газового оборудования, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле ведомства.

Ранее сообщалось, что нижегородская прокуратура проверяет деятельность коммунального предприятия в Лыскове.

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Теги:
Прокуратура
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