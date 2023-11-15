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Общество

ЗСНО предложило очередные меры для улучшения жилищных условий многодетным семьям

13 декабря 2023 15:13  [99] Общество

На заседании комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям депутаты обсудили внесение изменений в региональный закон "О мерах социальной поддержки многодетных семей".

Законопроектом предлагается с 1 января 2024 года увеличить стоимость сертификата для многодетных семей на улучшение жилищных условий с 470 до 600 тысяч рублей.

Как было отмечено в ходе заседания, номинал сертификата не менялся с момента принятия закона области – с апреля 2020 года. Тогда указанная сумма позволяла многодетной семье использовать сертификат в качестве первоначального взноса по ипотечному кредиту практически без привлечения дополнительных средств. По состоянию на декабрь 2023 года в связи с ростом стоимости жилья 470 тысяч рублей стало недостаточно.

Кроме того, депутаты предлагают увеличить количество сертификатов, выдаваемых в течение года, с 327 до 400. Это позволит ускорить предоставление сертификатов и сократить максимальный срок ожидания сертификата с 4 лет до 3 лет.

"Изначально закон создавался для обеспечения многодетных семей участками, затем благодаря совершенствованию законодательства появилась такая норма как предоставление сертификата на улучшение жилищных условий. Семья может выбирать получить в собственность бесплатно земельный участок для индивидуального жилищного строительства или сертификат на улучшение жилищных условий. Считаю, что это необходимая мера, которая дает право выбора – не каждому хочется иметь свой земельный участок, строить дом. Инициатива направлена в первую очередь на защиту интересов многодетных семей, чтобы покупательская способность соответствовала ситуации на рынке. Конечно, внесение такого изменения повлечёт за собой формирование дополнительной расходной части в бюджете на 2024 год – порядка 86 млн рублей. Денежные средства на эти нужды есть, депутаты профильного комитета поддержали инициативу, искренне верю, что все депутаты на заседании Законодательного Собрания также присоединятся к нашему мнению", - отметил председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям ЗСНО Василий Суханов.

Ранее сообщалось, что многодетные семьи в России предложили освободить от подоходного налога.

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Теги:
Жилье Законодательное собрание Многодетные семьи
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