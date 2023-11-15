В НГЛУ обучали использовать интернет в противодействии террористическим угрозам Общество

Слушатели программы получили практические знания по созданию и распространению материалов, направленных на информационное противодействие идеологии терроризма. Фото пресс-службы НГЛУ.

Специальная программа повышения квалификации была разработана Институтом непрерывного образования НГЛУ им.Н.А. Добролюбова совместно с Центром комплексной безопасности образовательной среды университета.

Программа "Сеть "Интернет" в противодействии террористическим угрозам» была реализована в рамках государственного задания по проведению мероприятий по противодействию идеологии терроризма и профилактики экстремизма, полученного от Министерства высшего образования и науки и стала заключительной в целой серии бесплатных программ повышения квалификации, в которых участвовали педагоги, представители руководства образовательных организаций, госслужащие. Программа имеет практическую направленность и базируется на освоении передового опыта в области изучения законодательства Российской Федерации, открытых источников информации, социальных медиа.

В процессе обучения слушатели изучили законодательные нормы по информационному противодействию идеологии терроризма, особенности поиска информации на базе различных информационных ресурсов, методы безопасного поиска противоправного контента в открытых источниках информации в сети интернет; получили практические знания по созданию и распространению материалов, направленных на информационное противодействие идеологии терроризма, позитивного контента антитеррористической направленности, инициированию социальных проектов в сфере профилактики террористических проявлений.

"Весь мир вступил в эпоху ведения гибридных войн, и информационная, медийная часть в этих войнах составляет львиную долю, - говорит научный руководитель программы, ректор НГЛУ, профессор Жанна Никонова. – Навыки противодействия террористическим угрозам в сети интернет сегодня требуются специалистам всех государственных организаций, больших компаний и корпораций. Только обучив тысячи экспертов, мы можем быть спокойными за коллективную, региональную и национальную безопасность. На базе Нижегородского государственного лингвистического университета сформированы как Центр комплексной безопасности образовательной среды, так и Центр когнитивной обороны – специалисты этих подразделений ежедневно занимаются обнаружением террористических угроз в интернете на практике и рады передавать свой опыт коллегам".

По итогам обучения по программе слушатели получили удостоверение о повышении квалификации установленного образца.