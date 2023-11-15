Временные ограничения на некоторых мостах в Нижегородской области
Трамвайные пути планируют продлить до Щербинок и Новинок
Бесплатные ледовые катки в Нижнем Новгороде
Ограничение движения по площади Свободы продлено до апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
13 декабря 2023 17:29  [59] Новый поезд начал курсировать между Нижним Новгородом и Минском
13 декабря 2023 17:15  [73] Правительство РФ утвердило размер квот на ввоз говядины и мяса птицы на 2024 год
13 декабря 2023 17:02  [88] Школу на тысячу мест построят в рамках КРТ в Северном мкр. Нижнего Новгорода
13 декабря 2023 16:45  [110] Финал регионального конкурса "Советник года" пройдет в Нижнем Новгороде
13 декабря 2023 16:30  [107] В НГЛУ обучали использовать интернет в противодействии террористическим угрозам
13 декабря 2023 16:23  [104] Т Плюс представила в Кстово социокультурный проект "Теплые сказки"
13 декабря 2023 16:08  [170] Проект реконструкции ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу
13 декабря 2023 15:13  [133] ЗСНО предложило очередные меры для улучшения жилищных условий многодетным семьям
13 декабря 2023 14:51  [142] Число авиапроисшествий в 2023 году в России сократилось на 1,3%
13 декабря 2023 14:38  [193] Екатерина Мизулина встретилась с нижегородскими школьниками
Общество

В НГЛУ обучали использовать интернет в противодействии террористическим угрозам

13 декабря 2023 16:30  [107] Общество
Слушатели программы получили практические знания по созданию и распространению материалов, направленных на информационное противодействие идеологии терроризма. Фото пресс-службы НГЛУ.

Слушатели программы получили практические знания по созданию и распространению материалов, направленных на информационное противодействие идеологии терроризма. Фото пресс-службы НГЛУ.

Специальная программа повышения квалификации была разработана Институтом непрерывного образования НГЛУ им.Н.А. Добролюбова совместно с Центром комплексной безопасности образовательной среды университета.

Программа "Сеть "Интернет" в противодействии террористическим угрозам» была реализована в рамках государственного задания по проведению мероприятий по противодействию идеологии терроризма и профилактики экстремизма, полученного от Министерства высшего образования и науки и стала заключительной в целой серии бесплатных программ повышения квалификации, в которых участвовали педагоги, представители руководства образовательных организаций, госслужащие. Программа имеет практическую направленность и базируется на освоении передового опыта в области изучения законодательства Российской Федерации, открытых источников информации, социальных медиа.

В процессе обучения слушатели изучили законодательные нормы по информационному противодействию идеологии терроризма, особенности поиска информации на базе различных информационных ресурсов, методы безопасного поиска противоправного контента в открытых источниках информации в сети интернет; получили практические знания по созданию и распространению материалов, направленных на информационное противодействие идеологии терроризма, позитивного контента антитеррористической направленности, инициированию социальных проектов в сфере профилактики террористических проявлений.

"Весь мир вступил в эпоху ведения гибридных войн, и информационная, медийная часть в этих войнах составляет львиную долю, - говорит научный руководитель программы, ректор НГЛУ, профессор Жанна Никонова. – Навыки противодействия террористическим угрозам в сети интернет сегодня требуются специалистам всех государственных организаций, больших компаний и корпораций. Только обучив тысячи экспертов, мы можем быть спокойными за коллективную, региональную и национальную безопасность. На базе Нижегородского государственного лингвистического университета сформированы как Центр комплексной безопасности образовательной среды, так и Центр когнитивной обороны – специалисты этих подразделений ежедневно занимаются обнаружением террористических угроз в интернете на практике и рады передавать свой опыт коллегам".

По итогам обучения по программе слушатели получили удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
НГЛУ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph