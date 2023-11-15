Т Плюс представила в Кстово социокультурный проект "Теплые сказки" Общество

ПАО "Т Плюс" 12 декабря представило в Кстово социокультурный проект "Теплые сказки" – уникальную книгу, в которую вошли 17 сказок народов, проживающих в регионах работы компании.

Каждая сказка в книге напечатана на двух языках – русском и языке того народа, фольклор которого она представляет. Многие из них ранее не издавались. Сказки озвучены и доступны к прослушиванию на специальном сайте (https://teplye-skazki.ru/).

"Мы работаем в 16 регионах, где есть свои культура и традиции. Для "Т Плюс" важно сохранить эти особенности, а также поделиться с другими красотой и богатством этой самобытности. Компания реализует множество социальных проектов, которые также вносят свой вклад в развитие территорий, но "Теплые сказки", безусловно, новое направление в рамках ESG-стратегии", – отмечает генеральный директор ПАО "Т Плюс" Александр Вилесов.

Сбор материалов книги происходил в специальных литературных экспедициях, целью которых было найти такие сказки, которые отразят мифы и быт соответствующих народов, а с другой стороны – представят читателям редкие сюжеты. Связующей нитью книги стала сквозная сказка, которая проходит через все повествование и ведет читателя от одной сказки к другой, увлекая его все дальше в мир волшебных историй и их героев.

Презентация прошла в Центральной детской библиотеке им. В.С. Рыжакова с участием технического директора – главного инженера Кстовских тепловых сетей Нижегородского филиала "Т Плюс" Александра Тихонова и заместителя главы администрации Кстовского муниципального округа Николая Носова. На презентации компания передала Централизованной библиотечной системе округа 50 экземпляров "Теплых сказок".

"Все мы выросли на сказках. Сказки помогают правильно воспринимать мир. Наши дети будут расти в дружбе и согласии со всеми народностями нашей страны. Книга "Теплые сказки" – отличный подарок для наших ребят, она будет доступна во всех библиотеках муниципального округа", – говорит Николай Носов.

Проект "Теплые сказки" реализован в рамках ESG-стратегии Группы "Т Плюс", которая нацелена на достижение целей устойчивого развития в части экологической, социальной и управленческой деятельности компании.

До конца года презентация "Теплых сказок" пройдет в Дзержинске.