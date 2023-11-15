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Общество

Финал регионального конкурса "Советник года" пройдет в Нижнем Новгороде

13 декабря 2023 16:45  [112] Общество

В Нижнем Новгороде 16 декабря на площадке АНОО "Школа 800" состоится финал регионального конкурса профессионального мастерства для советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями "Советник года". Участниками итогового события станут более 500 педагогов и школьников.

Организаторами конкурса выступают министерство образования и науки Нижегородской области, Региональный ресурсный центр по реализации Всероссийского проекта "Навигаторы детства", Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи "Движение первых" Нижегородской области при поддержке Нижегородского научно-информационного центра и АНОО "Школа 800". 

В ходе финала будут определены победители в каждой из 5 номинаций, а также определен абсолютный победитель Конкурса с присвоением звания "Советник года". Конкурсанты представят промо-ролик "Моя философия воспитания", подготовят самопрезентацию "Я – Навигатор детства", а также примут участие в блиц-турнире "Мой совет советнику".

Почетными гостями и экспертами конкурса станут:
Михаил Пучков, министр образования и науки Нижегородской области;
Вячеслав Амосов, Председатель Совета Регионального отделения Движения Первых Нижегородской области, Председатель "Ассоциации детского движения Нижегородской области";
Динара Айзатуллина, заместитель Председателя Совета Регионального отделения Движения Первых Нижегородской области, заместитель Председателя "Ассоциации детского движения Нижегородской области";
Светлана Соткина, проректор по дополнительному образованию и социальному партнерству НГПУ им. Козьмы Минина;
Марк Сартан, директор АНОО "Школа 800", советник Губернатора Нижегородской области по вопросам образования;
Марина Муратова, директор АНО "Центр оценки и развития квалификаций педагогов", первый заместитель директора Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования "Нижегородский научно-информационный центр".

Перед началом конкурсных испытаний состоится региональный фестиваль #Центры_Детских_Инициатив_52, в ходе которого 15 команд-финалистов, прошедших конкурсный и образовательный блоки, представят тематические презентации развития Центров детских инициатив в образовательных организациях Нижегородской области.

"Финал первого регионального конкурса для советников директора по воспитанию в Нижегородской области – это в первую очередь событие обмена практиками и накопленным опытом работы. В конкурсе нашей основной задачей было понять уровень деятельности специалистов в сфере воспитания, их видение развития Проекта "Навигаторы детства" в Нижегородской области, а также выявить – какие инструменты уже используются, а в каких областях знания и практики существуют точки роста для каждого специалиста. Очень много интересных и значимых идей, которые уже сегодня находят отражения в методической деятельности регионального ресурсного центра Проекта. Можем отметить высокий уровень профессионализма участников, ведь любой конкурс мастерства – это возможность преодоления себя и расширения границ своих возможностей", - прокомментировал Никита Тарасов, главный эксперт ФГБУ "Росдетцентр", региональный координатор Всероссийского проекта "Навигаторы детства" в Нижегородской области.

Принять участие и проявить себя специалисты могли в 5 номинациях: "Советник – медиаблогер", "Советник – наставник", "Советник – генератор идей", "Советник – методист" и "Советник СПО". Участниками заявочной кампании стали 220 советников директоров по воспитанию из школ и профессиональных образовательных организаций, которые представили имиджевые видеоролики "Мой вклад в развитие воспитательной среды".

Во втором очном этапе конкурса участие приняло 87 конкурсантов, которые решали педагогические кейсы, сгенерированные нейросетью в кейс-батле "Я умею" и определяли образ будущего советника директора по воспитанию в форсайт-сессии "Я – советник", а в полуфинале конкурса 30 конкурсантов в ходе 8 конкурсных дней стали организаторами проектного интенсива "Новая философия воспитания" и прошли компетентностное собеседование, где рассказали о собственных профессиональных качествах и навыках специалиста в сфере воспитания. По итогам конкурсных испытаний определено 15 финалистов.

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Теги:
Конкурсы Образование Школы
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