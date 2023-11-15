Нижегородские полицейские изъяли крупную партию наркотиков Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Нижегородские полицейские изъяли крупную партию наркотиков в Дзержинске. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Согласно информации, в результате был задержан 41-летний мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

В квартире задержанного в ходе осмотра стражи порядка обнаружили 34 полимерных свертка с неизвестным веществом внутри, банку с веществом растительного происхождения, 9 пакетиков с порошкообразным веществом, а также банковские карты, сотовые телефоны, электронные весы и упаковочный материал.

Проведенная экспертиза показала, что в квартире у мужчины находились наркотические вещества марихуана (около 29 грамм) и амфетамин (3 грамма).

В отношении подозреваемого возбудили дело по факту незаконных приобретения и хранения наркотических веществ). Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что курьера с крупной партией наркотиков задержали в Нижнем Новгороде.