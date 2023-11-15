Развитие доступности цифровой среды для людей с ограниченными возможностями обсудили специалисты в рамках проекта "Цифровая Россия" Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Тему доступности цифровых сервисов и их полноценное использование в социальной и экономической жизни людьми с ограниченными возможностями и особенностями здоровья обсудили на заседании круглого стола "Цифровая инклюзия" в Штабе общественной поддержки "Единой России".

Заседание провел координатор проекта партии "Цифровая Россия" в Нижегородской области Константин Верховинский. К обсуждению по видеосвязи подключились представители проекта и профильных министерств и ведомств почти из 20 регионов страны.

Вопросы были связаны с развитием условий цифровой инклюзии, практиками и технологиями в данной сфере. Участники смогли обменяться мнениями, поделиться опытом, а также обсудить различные методики и средства в решении проблем для повышения доступности цифровых технологий для людей с ОВЗ.

Специалисты отметили, что Минцифры России уделяет большое внимание устранению цифрового неравенства между городским и сельским населением. Но также важно создавать равные условия доступности веб-ресурсов, мобильных приложений и программного обеспечения для людей с особенностями.

По словам министра цифрового развития и связи Нижегородской области Александра Синелобова, наш регион является одним из лидирующих в стране и имеет свои разработки в этом направлении, увеличивается число инструментов, обеспечивающих развитие доступной информационной среды.

"Нижегородская область является одним из основоположников разработок для граждан с дополнительными потребностями. Так, к примеру, новый сайт правительства региона полностью адаптирован под новые требования Минцифры. Стратегически важным на сегодняшний день направлением выступает нормативное регулирование. Минцифры России готовит внесение изменений в приказ по доступности госсайтов, в котором будет учтено большое количество элементов, как раз необходимых для ликвидации этого самого цифрового неравенства. Мы со своей стороны уже предложили внести правки в приказ для того, чтобы быстрее достичь того самого универсального дизайна", - рассказал министр.

В свою очередь, заместитель министра социальной политики Нижегородской области Вадим Цыганов представил флагманский проект правительства области по развитию цифровой инклюзии для инвалидов по зрению, который действует в регионе с 2021 года.

"За три года помощь получили уже 550 человек. До конца этого года планируется закончить обучение еще 160, в следующем году – обучить 200 человек с инвалидностью по зрению. Курсы и сложность программ инвалиды выбирают самостоятельно в зависимости от их жизненной ситуации. Такая система действует уже в 11 муниципалитетах региона. До конца года доведем до 13", - сообщил он.

Руководитель тифлоинформационного центра Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Марина Рощина рассказала о том, как люди с инвалидностью по зрению используют современные цифровые технологии.

"Люди с инвалидностью по зрению могут пользоваться обычными компьютерами и смартфонами, но при этом у них есть вспомогательная программа, которая обеспечивает доступное предоставление информации – увеличение изображения, изменение цветовой гаммы. Незрячие люди могут пользоваться аудио-интерфейсами, рельефно-точечным тактильным шрифтом и другими инструментами", - пояснила она.

По итогам заседания все участники отметили, что информационные технологии сегодня помогают людям с ОВЗ интегрироваться в общество, значительно расширяют их возможности во всех сферах жизни, в том числе получении государственных и социальных услуг, образовании, трудоустройстве и других.

"Затронули сегодня очень важные темы. Наша общая задача – обеспечение равных условий и возможностей для каждого человека, создание цифрового пространства, в котором люди с ограничениями по здоровью чувствовали себя уверенно и комфортно, в полной мере могли использовать все предоставляемые ресурсы. Надеемся, что наша дискуссионная площадка поможет нам сделать еще один шаг к этому", - подчеркнул региональный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Константин Верховинский.

Партнером в организации круглого стола выступила АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области".

Напомним, "Единая Россия" запустила партпроект "Цифровая Россия" в 2022 году для содействия цифровизации страны. Он направлен на решение широкого круга вопросов: поддержку российских ИТ-компаний и учителей информатики, обеспечение доступной и безопасной цифровой среды для всех пользователей, поддержку отечественных цифровых сервисов, платформ социальной направленности, а также создание и распространение цифрового патриотического контента. Эти задачи включены в народную программу партии.