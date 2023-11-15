Руководство "ТНС энерго НН" провело встречу со студентами

Сотрудники "ТНС энерго НН" провели образовательный семинар для студентов магистратуры Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева.
Перед студентами выступили начальник отдела кадров Мария Калтаева и начальник Городского отделения Виктор Батура. Молодым людям рассказали о деятельности "ТНС энерго НН", свободных вакансиях, возможностях карьерного и профессионального роста.
Будущих выпускников, в первую очередь, волновал вопрос дальнейшего трудоустройства и востребованность выбранной специальности у работодателей, – отметила начальник отдела кадров Мария Калтаева. – На встрече мы подчеркнули, что в "ТНС энерго НН" высоко ценятся выпускники ВУЗов по различным направлениям подготовки. У начинающих электроэнергетиков есть все возможности для карьерного роста, при этом, насколько он будет быстрым – зависит от них самих. Двери гарантирующего поставщика открыты для всех выпускников высших учебных заведений, желающих работать и развиваться.
"ТНС энерго НН" продолжит проводить встречи со студентами региональных ВУЗов. Обучающие семинары, открытые лекции будут полезны не только будущим электроэнергетикам, но и экономистам, юристам, и даже IT-специалистам. С их помощью студенты смогут ориентироваться на рынке труда, узнать о карьерных возможностях и перспективах трудоустройства.
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