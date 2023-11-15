Депутат Госдумы от Нижегородской области Наталья Назарова награждена орденом Дружбы Политика

Депутат Государственной Думы РФ от Нижегородской области (фракция "Единой России"), заместитель председателя комитета по энергетики Наталья Назарова награждена орденом Дружбы.

Указ о награждении Натальи Назаровой был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным 11 декабря 2023 года.

Награду накануне вручил председатель парламента Вячеслав Володин на пленарном заседании.

"Я искренне благодарна за такую высокую оценку моей работы. Это невероятная честь и большая ответственность. Орден для меня не только символ признания, но и побудительный момент продолжать работу на благо выстраивания доверительных и дружеских отношений между народами. Глубоко убеждена в том, что только через сотрудничество мы сможем преодолеть любые трудности и достичь новых высот", - сказала Наталья Назарова.

Согласно статусу ордена Дружбы, им награждают граждан РФ за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, трудовые успехи в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики, особые заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан, а также большой вклад в реализацию совместных с РФ крупных экономических проектов и привлечение инвестиционных средств в экономику России.