Евгений Люлин наградил победителей конкурса "Творчество против коррупции" Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Корпоративном университете нижегородского правительства состоялась торжественная церемония награждения победителей областного конкурса "Творчество против коррупции".

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, в церемонии принял участие спикер нижегородского Заксобрания Евгений Люлин. Мероприятие было приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией.

В 2023 году конкурс, организованный Законодательным Собранием Нижегородской области, прошёл в девятый раз. Всего организаторам поступило больше 600 работ. Это рисунки, эссе, видеоролики, объединённые темой борьбы с коррупцией. В этом году победителями и призёрами конкурса стали 12 человек – учащиеся 9-11 классов, студенты, научные работники, государственные и муниципальные служащие Нижегородской области.

"Несмотря на то, что тематика конкурса непростая, с каждым годом участников становится всё больше, а работы – всё интереснее и оригинальнее. Творчество даёт возможность людям разных возрастов и профессий, школьникам, студентам, госслужащим, учёным и педагогам говорить о коррупции языком сатиры, в доступной и понятной форме. Уверен, что если подойти к проблеме с юмором, это даст возможность большему числу людей узнать о всех гранях этого пагубного явления", - отметил Евгений Люлин.

"Я участвую в конкурсе уже третий год, каждый раз занимаю призовые места и стараюсь экспериментировать с жанром работ. В этом году я заняла второе место в номинации "Инновации против коррупции". Видеоролик, который мы подготовили вместе с детьми, называется "Вредные советы". Там обыгрывается несколько ситуаций, в которых задействованы представители разных профессий. На бытовых примерах мы хотели показать, какими бывают взяточники", - рассказала победитель областного конкурса "Творчество против коррупции" Ольга Романова.

Как сообщалось ранее, первые паспорта активным участникам "Движения Первых" вручили в нижегородском Заксобрании.