Нижегородцы отмечены в трех номинациях VII Всероссийского конкурса "Гимн России понятными словами" Общество

В Центральном Доме Российской Армии в Москве 14 декабря прошла торжественная церемония награждения победителей VII Всероссийского конкурса "Гимн России понятными словами".

Всего в 2023 году на конкурс поступило 3316 работ.

Как сообщили в АНО "Инновационный центр развития детей и молодежи", представители Нижегородской области стали победителями и призерами сразу в трех номинациях.

Так, ученица школы №137 из Нижнего Новгорода Анастасия Андронова стала лучшей в номинации, в которой оценивали текстовое объяснение слова из гимна РФ, в возрастной категории от 7 до 11 лет.

Вторые места заняли ученица школы №11 города Сарова Варвара Чумакова в номинации "Видеоролик или мультфильм о слове из гимна России" в возрастной категории от 7 до 11 лет и сотрудница детского сада №72 Нижнего Новгорода Елена Андронова в номинации "Видеоурок "Гимн России понятными словами".

Участниками церемонии награждения стали юные конкурсанты, прибывшие в столицу со всей страны, а также их наставники и преподаватели, представители руководства Минпросвещения, Минобороны, ФСИН, правительства Москвы, Юнармии, Роспатриотцентра, "Движения Первых", Президентской библиотеки, национальной родительской ассоциации, МПГУ, депутаты Госдумы, Мосгордумы, члены Общественной палаты РФ, а также популярные деятели искусства, блогеры, главы федеральных и региональных общественных организаций и бизнес-сообществ.