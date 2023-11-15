Подрядчик строительства трассы М-12 в Бутурлинском районе погасил долги по зарплате Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подрядчик строительства трассы М-12 в Бутурлинском районе погасил долги по зарплате. Об этом сообщили в Гострудинспекции в Нижегородской области.

Напомним, ООО "СиАрСиСи Рус" в период с марта по июль текущего года не выплатило заработную плату 114 работникам.

Общая сумма задолженности составляла более 9,1 млн рублей. В течение недели компания полностью выплатила образовавшиеся долги.

Отметим, что в феврале 2023 года около 1,5 тысяч рабочих ООО "СиАрСиСи Рус" уведомили работодателя о забастовке по факту задержки заработной платы более 15 дней - и не вышли на работу.

Тогда долг по зарплате перед 2934 работниками составил более 76 млн рублей. В частности, за декабрь 2022 года - более 20 млн рублей, за январь 2023 года - более 55 млн рублей.

Задолженность была погашена в конце февраля.

СПРАВКА:

ООО "СиАрСиСи Рус" является подрядчиком работ на реализации пятого этапа строительства трассы М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань" (347−454-й км - от Арзамаса до Сергача). "СиАрСиСи Рус" — непрофильная дочка АО "Китайская железнодорожная строительная корпорация" (СRCC).