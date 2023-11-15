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Общество

Депутаты ЗСНО предложили изменить региональный закон "О мерах социальной поддержки многодетных семей"

14 декабря 2023 13:22  [69] Общество

Депутаты нижегородского Заксобрания на заседании комитета по социальным вопросам обсудили внесение изменений в региональный закон "О мерах социальной поддержки многодетных семей".

Депутаты предлагают сохранить меры поддержки для многодетных семей, воспитывающих в том числе детей-инвалидов в возрасте от 18 до 23 лет, получивших первую или вторую группу инвалидности со второй или третьей степенью ограничения способности к трудовой деятельности.

"Сегодня комитет по социальным вопросам Законодательного Собрания рекомендовал депутатам внести изменения в закон Нижегородской области, продлевающие многодетным семьям меры социальной поддержки до достижения ребенком-инвалидом возраста 23-х лет. В настоящее время если в семье трое детей, в том числе такие дети-инвалиды, и ребята не обучаются в школе или очно в университете, техникуме, колледже – предоставление мер социальной поддержки для этих семей прекращается. Мы предлагаем распространить указанные меры социальной поддержки на многодетные семьи, воспитывающие детей-инвалидов в возрасте от 18 до 23 лет с первой или второй группой инвалидности (со второй или третьей степенью ограничения способности к трудовой деятельности). На сегодняшний день изменения коснутся 108-ми семей. Надеюсь, на заседании Законодательного Собрания депутаты примут положительное решение", - отметила председатель комитета по социальным вопросам Наталья Смотракова.

Напомним, законом Нижегородской области "О мерах социальной поддержки многодетных семей" предусмотрена льгота 50% на оплату услуг ЖКХ, ежемесячная выплата на детей, обучающихся в школе, на проезд к месту учебы и питание, а также ежегодная выплата к началу учебного года и выплата выпускнику школы за аттестат без троек.

Ранее сообщалось, что ЗСНО предложило очередные меры для улучшения жилищных условий многодетным семьям.

Напомним также, что многодетные семьи в России предложили освободить от подоходного налога.

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Теги:
Законодательное собрание Многодетные семьи
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