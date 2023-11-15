Программист из Нижнего Новгорода победил в геймджеме конкурса "Начни игру" Общество

Программист из Нижнего Новгорода Дмитрий Гуськов в составе команды "Good Goose" стал автором создания игры Slow Hell, победив в 72-часовом соревновании по скоростной разработке видеоигр (геймджем) проекта "Начни игру". Об этом сообщили в АНО "Россия - страна возможностей".

Согласно информации, проект "Начни игру" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

В игре Slow Hell пользователь заперт в лабиринте. Чтобы выбраться из него, необходимо найти "сосуд скорости"

"Весьма занятный прототип "рогалика" с самобытным графическим стилем. Главный герой - черепашка на колесах - преодолевает препятствия в лабиринтах. В игре отлично отработана механика прокачки персонажа. Это дает игроку ощущение контроля над ситуацией и веру в собственные силы. Кроме этого, есть место реальному скиллу вождения автомобилей", – прокомментировал геймдизайнер Юрий Сироткин, который оценивал игры.

По итогам конкурса команда "Good Goose" получила возможность войти в команду программы развития российского автоспорта SMP Racing по разработке первого отечественного гоночного симулятора.

Соревнование дало Дмитрию Гуськову понять, что он занят правильным делом. В планах у нижегородца - открыть свою игровую студию.

"Желаю всем, кто занят в игровой индустрии, находить и создавать увлекающие вас проекты, радовать своих игроков и самим наслаждаться процессом. Ведь, в конце концов, ради этого и приходят в геймдев", - сказал Дмитрий Гуськов.

За свою победу команда "Good Goose" получила призы от программы развития российского автоспорта SMP Racing – годовой абонемент на Российскую серию кольцевых гонок и мерч.