Житель Выксунского района осужден на девять лет за убийство соседа Происшествия

Житель Выксунского района Нижегородской области осужден на девять лет тюрьмы за убийство соседа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Как было установлено судом и следствием, преступление произошло в мае текущего года в селе Нижняя Верея Выксунского района.

В ходе конфликта во время совместного распития спиртного подсудимый ударил ножом своего соседа, в результате от полученных травм 62-летний потерпевший скончался.

Вину в содеянном мужчина признал. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что нижегородец убил свою знакомую в Сормовском районе.