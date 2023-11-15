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Экономика

Инвестиционные итоги года подвели в Нижегородской области

14 декабря 2023 16:04  [101] Экономика
Фото: Александр Воложанин

Фото: Александр Воложанин

Руководители более 100 компаний приняли участие во встрече с руководством Нижегородской области, посвященной инвестиционным итогам 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В мероприятии участвовали губернатор Глеб Никитин, председатель Законодательного собрания Евгений Люлин, заместители губернатора Андрей Саносян и Сергей Морозов, министр экономического развития и инвестиций региона Денис Исмагилов, руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Павел Солодкий. 

В начале встречи Глеб Никитин и Игорь Ищенко вручили свидетельства 11 компаниям о присвоении статуса резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин". Проекты компаний, получивших свидетельства, были рассмотрены и утверждены в ходе заседаний экспертного совета ОЭЗ в 2023 году.

"В области реализуются яркие инвестиционные проекты – создаются новые площадки и расширяются уже существующие производства. Мы видим заинтересованность бизнеса, разрабатываем новые меры поддержки для различных отраслей. В результате создаются новые рабочие места, увеличиваются налоговые поступления, что способствует улучшению социально-экономических показателей,  повышению уровня жизни людей. Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос более чем на 23 процента за 9 месяцев 2023 года. При этом видим  существенный рост частных инвестиций – в 1,3 раза. Нижегородская область сейчас входит в тройку лидеров Национального рейтинга состояния инвестклимата стратегических инициатив. Нам необходим прямой контакт с инвестором, нам важно слышать инвесторов, знать о потребностях", - отметил Глеб Никитин.

Всего за 2023 год экспертный совет ОЭЗ "Кулибин" рассмотрел заявки на получение статуса резидента 15 компаний.

"Особая экономическая зона "Кулибин" - перспективная площадка, к которой инвесторы проявляют очень серьезный интерес. На сегодняшний день ее резидентами уже является 21 компания, и еще примерно 20 – это потенциальные резиденты. Уже сейчас рассматриваем возможность подачи заявки в Минэкономразвития РФ для дальнейшего расширения территории ОЭЗ", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Также в ходе мероприятия инвесторам была представлена концепция развития особой экономической зоны "Кулибин", в том числе планы по строительству жилого комплекса, социальной, деловой и промышленной инфраструктуры – производственных корпусов, школы, детсада, конгрессного центра.

Евгений Люлин подчеркнул, что в регионе с точки зрения законодательства ведется серьезная системная работа для улучшения бизнес-климата.

"Стараемся идти на шаг впереди даже федерального законодательства. В прошлом году был введен мораторий на требование к исполнению условий инвестиционных соглашений, чтобы поддержать инвесторов. Мы продлили срок действия пониженных ставок по налогу на прибыль до 1 января 2025 года для юрлиц, реализующих приоритетные инвестиционные и инновационные проекты. Была серьезно снижена налоговая нагрузка на многие отрасли. Приходят новые инвесторы, которые верят в Нижегородскую область и готовы вложить в развитие своих проектов миллиардные инвестиции", – отметил Евгений Люлин.

По словам Игоря Ищенко, уходящий год был для Корпорации развития Нижегородской области насыщенным.

"Бизнес на фоне экономической и политической ситуации перестраивает внутренние процессы, ищет новых поставщиков и заказчиков, реализует новые проекты. Мы активно работаем над тем, чтобы стать участниками этих процессов. Всего в настоящее время на сопровождении Корпорации находится более 180 инвестиционных проектов с общим объемом вложений более 230 миллиардов рублей. Уверен, что наши компании смогут совершить технологический и производственный скачок", – сказал Игорь Ищенко.

В ходе встречи обсуждался инвестиционный потенциал Нижегородской области – финансирование и банковское сопровождение предпринимателей, механизмы реализации концессионных проектов в Нижегородской области, офсетные контракты как гарантия стабильности бизнеса. Также затронули вопросы упрощения ведения предпринимательской деятельности, изменения законодательства и развития инфраструктурной поддержки. Представители бизнес-сообщества поделились опытом реализации инвестиционных проектов на территориях с преференциальным режимом ведения бизнеса.

Директор НИУ ВШЭ – Нижний Новгород Анна Бляхман вручила инвесторам сертификаты от вуза на обучение по программам дополнительного образования.

Организаторами встречи с инвесторами выступили правительство Нижегородской области, Корпорация развития региона, министерство экономического развития и инвестиций, НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. Партнером мероприятия стал ИД "Коммерсантъ-Приволжье".

Напомним, в 2023 году Нижегородская область заняла первое место по поддержке промышленности в рейтинге Минпромторга РФ, а также третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).

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Теги:
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