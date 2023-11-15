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Бизнес

ВТБ в Нижнем Новгороде увеличил портфель привлеченных средств физлиц на 15%

14 декабря 2023 17:05  [114] Бизнес

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ВТБ в Нижегородской области по итогам 9 месяцев года нарастил портфель привлеченных средств розничных клиентов на 15%, до 132,6 млрд рублей. Кредитный портфель физлиц по итогам отчетного периода достиг 73,3 млрд рублей, увеличившись на 14%. 

Основную долю в портфеле привлеченных средств населения занимают классические сбережения — вклады, накопительные и текущие счета. На них приходится 108,2 млрд рублей, рост с начала года составил 13%. Наибольшую динамику по итогам января – сентября продемонстрировал портфель инвестиционных продуктов: с начала года он вырос почти на четверть, до 24,3 млрд рублей.

В рамках программ кредитования за январь – сентябрь жители региона оформили в банке 30,7 тыс. продуктов на 29,6 млрд рублей. По количеству и объему это более, чем в два раза превышает результат аналогичного периода прошлого года. Наибольший прирост показали автокредиты — объем их выдач вырос в три раза. Портфель в этом сегменте на конец сентября составил 4,7 млрд рублей. Рынок смогли поддержать расширение ассортимента китайских машин, перезапуск отечественного производства, а также увеличение числа субсидированных программ. Чаще всего нижегородцы брали займы на новые автомобили марок LADA, KIA, HYUNDAI, CHANGAN, OMODA, а средняя сумма кредита составила 1,1 млн рублей.

Портфель ипотеки за отчетный период увеличился на 18%, до 43,7 млрд рублей. Всего за январь – сентябрь ВТБ провел в регионе более, чем 3,4 тыс. сделок по покупке жилья на сумму 13,7 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти каждый третий кредит был оформлен в рамках госпрограмм – "семейная ипотека" и "ипотека с господдержкой - 2020". 

"Мы видим, что в этом году тенденция изменилась с потребительской на сберегательную. Этому способствовали максимально высокие за последние 1,5 года ставки. Они позволяют выгодно разместить свои средства не только на длинные сроки, но и "короткие" периоды в 3-6 месяцев. Большую часть следующего года по-прежнему сберегать будет выгоднее, чем тратить, так как смягчение политики ЦБ ожидается не ранее третьего квартала 2024 года. Основной объем кредитования в 2023 году обеспечили первые три квартала. В августе - сентябре нижегородцы реализовывали отложенный спрос на фоне новостей о повышении ключевой ставки в конце года. Особый интерес жители региона демонстрировали к госпрограммам — за 9 месяцев банк провел более 1,2 тыс. ипотечных сделок в рамках программ льготного кредитования, их число выросло на 71%. Однако уже в четвертом квартале рынок кредитования физлиц замедлился", — прокомментировал управляющий ВТБ в Нижегородской области Всеволод Евстигнеев. 

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Теги:
ВТБ
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