Трамвайные пути планируют продлить до Щербинок и Новинок
Нижегородские проекты победили в премии Russian Traveler Awards 2023
Новый график движения поездов с 10 декабря
Бесплатные ледовые катки в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Новости партнеров

Домашний интернет от Dominternet.ru

15 декабря 2023 10:15  [97]

Наш проект "Дом Интернет" поможет вам выбрать любого провайдера для дома или квартиры, в каком бы городе вы ни находились. На сайте dominternet.ru собраны провайдеры из разных городов, в том числе и из Нижнего Новгорода.

Если вас интересует домашний интернет в Нижнем Новгороде, то наш сайт вам поможет. У нас множество различных предложений с выгодными тарифами. Вы сможете выбрать наиболее оптимальный для вас вариант и провести интернет в квартиру или загородный или частный дом.

К выбору варианта провайдера следует отнестись серьезно. Ведь хочется, и чтобы можно было сэкономить, и чтобы интернет был быстрый, и хватало его надолго. Как же правильно подобрать провайдера? Предлагаем вам несколько рекомендаций.

Как выбрать домашний интернет

Провайдеров довольно много и у них разные предложения. Интернет для дома может отличаться по скорости, техническим характеристикам, работе техподдержки, и так далее. На какие нюансы при выборе обратить внимание?

К сожалению, вы не можете взять абсолютно любого провайдера. Скорее всего, там, где вы живете уже есть несколько интернет-компаний, которые обслуживают ваш дом. Приходится выбирать из них. Иногда в многоэтажках есть 5 и более таких компаний. Узнайте, какие поставщики есть у вас, и какие у них тарифы.

Способы подключения различны. Например, это может быть оптоволокно, когда кабель находится в подъезде вашего дома. Также может быть передача сигнала через оптический терминал. Используется довольно редко. Иногда используется интернет по кабельным сетям. Но он нестабилен и скорость у него довольно медленная. Есть и подключение интернета через телефон. Этот способ передачи интернет сигнала устаревший, но в иногда все же используется.

Самым оптимальным является соединение через оптоволокно. Выберите этот вид подключения, вы не пожалеете. Он обойдется вам недорого.

Обычно выбирают интернет средней скоростью в 100 Мбит/с. При такой скорости можно пользоваться всеми возможностями, которые дает интернет: общаться, смотреть видео, слушать музыку, скачивать фото и так далее. Для одинокого человека подойдет скорость и в 50 Мбит/с. Если вы работаете много в интернете или у вас большая семья, то вам нужен интернет минимум в 100 Мбит/с.

Для квартиры подбирают обыкновенный, недорогой роутер. Для 100 Мбит приобретите стандартную модель роутера, а для 500 и 1000 Мбит нужна мощная модель.

Выгодно заказывать интернет с кабельным телевидением и связью. Можно и подписаться на онлайн-кинотеатры, это предложение не следует пропускать. При подключении интернета оборудование берется в аренду или рассрочку, а вносится лишь ежемесячная абонентская плата.

Реклама. ООО "Интернет‑Тариф". ИНН 6167144829 dominternet.ru

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph