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ОКН на Большой Покровской,1 отремонтируют во второй половине 2024 года

15 декабря 2023 11:24  [112] Общество

Объект культурного наследия "Дворец труда" на Большой Покровской, 1 в Нижнем Новгороде отремонтируют во второй половине 2024 года, сообщает ИА "Время Н".

Согласно информации, в настоящее время работы на объекте идут в графике.

После завершения реставрации исторического здания там будет размещен Арбитражный суд Волго-Вятского округа, который в настоящее время располагается на территории нижегородского Кремля.

В следующем году подрядчик завершит фасадные работы на "Дворце труда", приступит к отделочным работам, а также восстановит декоративные элементы здания и выполнит благоустройство прилегающей территории.

Ранее сообщалось, что реставрацию ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде планируется начать в 2024 году. 

 

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Теги:
ОКН Ремонтные работы
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