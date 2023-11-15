ОКН на Большой Покровской,1 отремонтируют во второй половине 2024 года

Объект культурного наследия "Дворец труда" на Большой Покровской, 1 в Нижнем Новгороде отремонтируют во второй половине 2024 года, сообщает ИА "Время Н".
Согласно информации, в настоящее время работы на объекте идут в графике.
После завершения реставрации исторического здания там будет размещен Арбитражный суд Волго-Вятского округа, который в настоящее время располагается на территории нижегородского Кремля.
В следующем году подрядчик завершит фасадные работы на "Дворце труда", приступит к отделочным работам, а также восстановит декоративные элементы здания и выполнит благоустройство прилегающей территории.
Ранее сообщалось, что реставрацию ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде планируется начать в 2024 году.
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