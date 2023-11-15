Около 89 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода на этой неделе Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале рассказал о борьбе с последствиями снегопада, который принес циклон "Ваня".

Согласно информации, за первые две недели декабря в городе вывезли на 25% больше снега, чем за аналогичный период 2022 года.

Так, только за текущую неполную неделю вывезено уже 89 тысяч кубометров снега.

Напомним, сегодня ожидаются сильные снегопады. Прогнозируется выпадение до 16 см осадков. По высоте предполагаемого снежного покрова 15 декабря 2023 года займет 7 место за более вековую историю наблюдений.

Сейчас в Нижнем Новгороде проходит обработка дорог, прометание, вывоз снега.

На следующей неделе снегопадов не прогнозируется, однако в регион придет резкое потепление до +2.