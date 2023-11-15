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Общество

В рамках "Новогоднего марафона знатоков" сотрудники Эн+ приняли участие в диктанте по русскому языку

15 декабря 2023 12:56  [104] Общество

На площадке педагогического кванториума Мининского университета состоялся диктант по русскому языку для сотрудников ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+).

Нижегородские сотрудники энергохолдинга для проверки правильности пунктуации и орфографии изложили в письменном виде фрагмент официального документа о развитии цветной и чёрной металлургии. Такой вариант проверочной работы для сотрудников подготовили в Первом университетском лицее имени Н.И. Лобачевского, который является филиалом МГУ в городе Усть-Лабинске.

Диктант по русскому языку является продолжением "Новогоднего марафона знатоков" компании Эн+, который был запущен 4 декабря. Первым этапом марафона стало тестирование по естественным наукам: математике, физике, химии и биологии. Именно знания полученные по данным дисциплинам практически каждый день используют энергетики и лаборанты в повседневной работе.

"Я участвовал и в тестировании, и в написании диктанта. Мне нравится идея, проверить свои знания. Диктант был не очень сложный, наверное, только нелегко было расставить пунктуацию, а так, я думаю, многие справились с заданием на отлично", – рассказал диагност группы диагностики ООО "Теплосети" Роман Цуцкиридзе.

Финальное тестирование по естественным наукам пройдёт с 15 по 19 декабря, и в День энергетика – 22 декабря, объявят победителей «Новогоднего марафона знатоков». Трое сотрудников, которые наберут больше всего баллов по итогам теста и диктанта, будут признаны знатоками Эн+ и получат призы. Отметят и авторов 100 лучших работ.

"Идея корпоративного диктанта нашла большой отклик среди сотрудников. После старта регистрации у нас записались более 50 человек. В будущем, хотелось бы, чтобы диктант стал традиционным предновогодним мероприятием", – отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Цель у "Новогоднего марафона знатоков" не просто освежить знания сотрудников. Развитие персонала, объединение коллектива и формирование внутрикорпоративной культуры обозначил в числе приоритетных ещё основатель энергохолдинга Эн+ Олег Дерипаска. Энергохолдинг уделяет отдельное внимание развитию потенциала сотрудников, в том числе с помощью организации тестирований по гуманитарным и техническим наукам.

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Теги:
Экология Энергетика
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