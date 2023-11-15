Эксперт-мониторинг событий с 8 по 15 декабря 2023 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Россия расширяет свое присутствие на Ближнем Востоке

Эксперт "Минин-центра", директор научно-образовательного центра востоковедения, доцент кафедры международной журналистики НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, к.ист.н. Эрадж Боев считает, что в начале декабря приоритетное место во внешней политике России прочно занял Ближневосточный регион. Визит Президента Российской Федерации Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, а также посещение российской столицы Президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси привлекли повышенное внимание как российских, так и зарубежных средств массовой информации.

При анализе этих событий прежде всего следует отметить, что они свидетельствуют о полном провале попыток коллективного Запада изолировать Россию на международном уровне. Если Иран и Россия, находящиеся в сходной ситуации и испытывающие давление США и их союзников, уже продолжительное время развивают активное взаимодействие с целью нейтрализации такого давления, то арабские страны Персидского залива вплоть до недавнего времени воспринимались на мировой арене как союзники Соединенных Штатов, продвигающие в регионе исключительно прозападную политику. Однако последние несколько лет демонстрируют неуклонное снижение позиций Запада на арабском Ближнем Востоке. Бывшие еще недавно флагманами американского влияния в регионе, ОАЭ и Саудовская Аравия стремятся выстраивать новые коммуникации со всеми странами, имеющими политический вес на Ближнем Востоке, и прежде всего с Россией, обладающей колоссальным опытом позитивного взаимодействия со странами арабского мира еще с советских времен. В ходе ближневосточного турне российского лидера основной темой переговоров между сторонами стало обсуждение перспектив урегулирования очередного витка палестино-израильского конфликта. Следует отметить, что имидж России как участника переговорного процесса для арабского мира представляется более привлекательным по сравнению с США, поскольку он характеризуется равноудаленностью от непосредственных сторон этого конфликта. Результаты дипломатических усилий американцев по нормализации отношений Израиля с ОАЭ и КСА после возобновления палестино-израильского конфликта "повисли в воздухе", что также не добавляет политических очков Соединенным Штатам в регионе.

Помимо этого, Россия воспринимается на Ближнем Востоке как естественный экономический партнер. По итогам состоявшегося в августе 2023 года очередного саммита стран БРИКС, данное объединение, в котором одну из ключевых ролей играет Россия, с 1 января 2024 года должно пополниться четырьмя ближневосточными государствами – это Иран, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия. Иран с июля 2023 года является полноправным членом Шанхайской Организации Сотрудничества, а статус партнеров ШОС по диалогу в настоящее время имеют Катар, Египет, Саудовская Аравия и Турция. В очереди на получение такого статуса уже находятся Бахрейн, ОАЭ и Кувейт. Данное обстоятельство способствует развитию горизонтальных экономических связей и товарооборота всех этих государств со своими партнерами – в первую очередь с Россией. Большое значение как для арабских государств Ближнего Востока, так и для Ирана имеет масштабный логистический проект транспортного и энергетического коридора "Север-Юг", тема которого поднималась в ходе переговоров Владимира Путина с главами арабских государств и Президентом Ирана.

В условиях сложного характера взаимоотношений стран Ближнего Востока друг с другом Россия в настоящее время способна примерить на себя роль арбитра и связующего звена при выстраивании соответствующих коммуникаций. Поддержка Россией действующего политического руководства Сирийской Арабской Республики, несмотря на усилия США и их союзников, не привела к ухудшению связей РФ с ближневосточными арабскими монархиями, а скорее наоборот, активизировала в этих странах дискурс, направленный на восстановление конструктивных отношений с Сирией в целях нормализации обстановки в регионе. Успешная операция российских вооруженных сил в Сирии продемонстрировала, что Россия вернулась на Ближний Восток в качестве влиятельной и эффективной силы, что, в свою очередь, заставило представителей ряда региональных элит задуматься о целесообразности односторонней ориентации на США.

Важно отметить, что в настоящее время на новый уровень вышли отношения Саудовской Аравии с Ираном, что создает определенные предпосылки для снижения на Ближнем Востоке напряженности, в которой в первую очередь заинтересованы Соединенные Штаты. Своего рода сигналами, свидетельствующими о снижении заинтересованности арабских стран Ближнего Востока в услугах западных стран по урегулированию региональных противоречий, являются казусы, связанные с дипломатическим протоколом. Так, например, госсекретарю США Энтони Блинкену при посещении Саудовской Аравии пришлось несколько часов ждать приема у наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, а президент Германии Вальтер Штайнмайер полчаса ждал главу МИД Катара в своем самолете после приземления в аэропорту Дохи. На этом фоне четкий протокол приема российской делегации во главе с Владимиром Путиным говорит о высоком расположении принимающей стороны к своим гостям.

При этом представляется несомненным то, что на динамику роста авторитета России в регионе оказывают влияние различные факторы – общая финансово-экономическая ситуация в стране, стабильность государственно-политических институтов российского государства, а также ход специальной военной операции, на которую сегодня обращено пристальное внимание всего мира.

Фактически итоги ближневосточной серии переговоров Владимира Путина свидетельствуют о наступлении благоприятных условий для конфигурации новой модели региональной безопасности, в которой могут объединить свои усилия как традиционные союзники – Россия, Иран и Сирия, так и их новые партнеры по региону.

Региональная тема – в Нижнем Новгороде и Москве прошел форум "Госстарт"

Эксперт "Минин–центра", ведущий научный сотрудник ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Александр Сорокин отмечает, что

9-11 декабря в Нижнем Новгороде проходил II Всероссийский форум "Госстарт", итоги которого были подведены 12 декабря в Москве. Форум был организован Росмолодежью и объединил более 300 молодых государственных и муниципальных служащих, представлявших 64 региона страны ).

В настоящее время "Госстарт" является федеральной программой Росмолодежи по сопровождению молодых государственных и муниципальных служащих. Цель программы заключается в том, чтобы сделать госслужбу привлекательной среди молодежи, дать действующим и будущим специалистам возможность приобретать необходимые знания и навыки для профессионального развития. В 2023 году в ней приняли участие свыше 30 тысяч молодых людей. Миссия программы — формирование устойчивого сообщества патриотически настроенных молодых служащих, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности, готовых брать ответственность и вносить свой вклад в развитие страны. В рамках программы действуют пять треков: "Госстарт. Диалог", "Госстарт. Стажировки", "Доброслужащий", "Мастерская государственной и муниципальной службы" и "Молодежные советы".

Примечательно, что сама программа зародилась изначально в Нижнем Новгороде. Отметим, что правительство региона активно развивает собственные программы развития кадров. На данный момент флагманом в этом направлении является Корпоративный университет Нижегородской области (КУПНО), который выступает в качестве площадки для развития навыков и компетенций как представителей государственной и муниципальной службы, бизнеса, а также молодых специалистов путем курсов повышения квалификации, вебинаров по актуальным вопросам (от тайм-менеджмента до психической устойчивости служащих), дискуссий, встреч с известными спикерами и т.д.).

Работа региона с кадрами в сфере государственной и муниципальной службы неоднократно уже получала высокие оценки. Так, 20 апреля 2023 года Президенту России В. Путину на заседании Совета по развитию местного самоуправления были представлены нижегородские практики развития компетенций сотрудников местного самоуправления, которые были предложены для тиражирования на федеральном уровне . К числу таких достижений, безусловно, стоит отнести создание сети "Фабрик процессов" для муниципалитетов, обеспечивающих обучение муниципальных служащих бережливым технологиям.

В связи с этим отметим, что проведение подобных форумов является важным не только с имиджевой стороны для региона, но и де-факто демонстрирует значимую роль Нижегородской области в формировании и совершенствовании новых подходов и техник в кадровой политике в государственном и муниципальном управлении в современных условиях.

Межмуниципальная тема – в Нижнем Новгороде состоялась презентация результатов исследования "Нижегородская область: мечта региона о себе"

Эксперт "Минин-центра", директор музея – заповедника "Град – Китеж" Алексей Гроза отмечает, что 12 декабря 2023 года в Нижнем Новгороде состоялось итоговое мероприятие в рамках исследовательского проекта "Нижегородская область: мечта региона о себе".

Данное исследование осуществлялось во втором полугодии 2023 года в рамках серии исследовательских социологических мероприятий "Образ будущего – региональное измерение", проводившихся в 6 регионах России Общероссийским общественным движением поддержки и реализации социально значимых инициатив и проектов "Русская Мечта" при поддержке Экспертного института социальных исследований. В Нижегородской области партнером по реализации проекта стал Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова. Непосредственная цель исследования заключалась в осмыслении образа желаемого будущего на региональном уровне путем расширения и углубления публичной экспертно-аналитической деятельности. В рамках проекта его организаторами были проанализированы взгляды и подходы представителей Нижегородского экспертного сообщества к оценке вклада региона в укрепление суверенитета, величия и процветания России.

Презентация итогов исследования проходила в Корпоративном университете Правительства Нижегородской области (КУПНО). Участие в мероприятии приняли представители движения "Русская Мечта", преподаватели и эксперты разных нижегородских ВУЗов, активисты молодежных, патриотических и экологических объединений региона.

Мероприятие открылось вступительным словом координатора исследования по Нижегородской области, руководителя регионального отделения движения "Русская Мечта" Алексея Орехова, в котором он поблагодарил всех экспертов за совместную работу в ходе реализации проекта и выразил надежду на то, что результаты исследования будут учтены руководством региона при планировании дальнейшего развития Нижегородской области. О важности "регионального измерения", проблематике региональной идентичности и значении "региональных смыслов" в общероссийском контексте в своих выступлениях рассказали постоянный член Изборского клуба, кандидат социологических наук Сергей Баранов и представитель Экспертного института социальных исследований, руководитель Исследовательского центра "Дискурс" Роман Кузнецов. В обсуждении итогов исследования приняли участие декан Высшей школы международных отношений и мировой политики НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, доктор политических наук Светлана Колобова, директор научно-образовательного центра востоковедения НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, кандидат исторических наук Эрадж Боев, доцент кафедры философии, истории и ТСК НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, кандидат философских наук Павел Седаев, доцент ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат исторических наук Вероника Беляева, политолог Владимир Хрыков, заместитель исполнительного директора АНО "Единый центр подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" Андрей Нестеренко, историк и писатель Валерий Киселев, директор музея-заповедника "Град Китеж" Алексей Гроза, нижегородский журналист Наталья Павлова, председатель АНО "Просветительское общество "Китеж" Василий Маткивский.

Участники мероприятия отметили важность исследовательских проектов, направленных на изучение ценностных характеристик общества, и согласились с тем, что без понимания образа будущего, к которому хочется стремиться, у людей не может быть и полноценного настоящего. Образ будущего, воплощенный в идею, способную мотивировать общество к достижению новых творческих и научных открытий, формирует траекторию развития современной России, а такие базовые ценности российской цивилизации, русского мира, присущие нижегородскому "региональному" самосознанию, как крепкая семья, приоритет общих интересов над частными, любовь к своей стране и своей "малой родине", сохранение исторической памяти поколений, выступают в качестве прочной мировоззренческой основы, необходимой для обеспечения устойчивости российской государственности в условиях современных вызовов.