Глеб Никитин попросил ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде
Ограничение движения по площади Свободы продлено до апреля
Нижегородская область стала "Регионом года" на премии Russian Creative
Нижегородские проекты победили в премии Russian Traveler Awards 2023
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
15 декабря 2023 14:11  [62] Почти 19 тысяч человек подали заявку на соискание премии "Служение"
15 декабря 2023 13:34  [105] Олег Лавричев принял участие в выездном общем собрании членов НАПП
15 декабря 2023 13:18  [98] Считайте чудеса: "Ростелеком" запускает адвент-календарь подарков для пользователей сервисов "Лицей" и "Книги"
15 декабря 2023 12:56  [114] В рамках "Новогоднего марафона знатоков" сотрудники Эн+ приняли участие в диктанте по русскому языку
15 декабря 2023 12:45  [122] Самая мощная за последние 6 лет вспышка зафиксирована на Солнце
15 декабря 2023 12:06  [138] Около 89 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода на этой неделе
15 декабря 2023 11:37  [144] Брендированный поезд в честь Нижегородской области появился в метро Новосибирска
15 декабря 2023 11:24  [153] ОКН на Большой Покровской,1 отремонтируют во второй половине 2024 года
15 декабря 2023 11:15  [168] Порядок уничтожения беспилотников утвердили в России
15 декабря 2023 10:38  [211] Новые купейные вагоны будут доступны нижегородцам
Общество

Считайте чудеса: "Ростелеком" запускает адвент-календарь подарков для пользователей сервисов "Лицей" и "Книги"

15 декабря 2023 13:18  [98] Общество

erid:2SDnjdWZyHr

"Ростелеком" анонсирует праздничную акцию для пользователей сервисов "Лицей" и "Книги" — новогодний адвент-календарь.

Как в настоящем рождественском календаре, с 15 декабря на специальном сайте ежедневно будут появляться сюрпризы: скидки и промокоды, полезные гайды и чек-листы, тесты и даже настоящее письмо от Деда Мороза. Акция продлится до 10 января включительно. Адвент-подарки доступны для действующих пользователей сервисов без дополнительной регистрации в сервисах и подключенной подписки. 

"Ростелеком Книги" — это цифровой сервис, который компания предоставляет совместно с крупнейшей онлайн-библиотекой "ЛитРес". Сервис открывает доступ к обширному каталогу, насчитывающему 300 тыс. электронных и 200 тыс. аудиокниг (в зависимости от вида подписки).

"Ростелеком Лицей" — образовательная онлайн-платформа, которая объединяет уроки по всей школьной программе (с 1-го по 11-й классы). Контент для "Лицея" разработан преподавателями ведущих вузов России в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Фото ПАО "Ростелеком"

Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph