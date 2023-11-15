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Общество

Почти 19 тысяч человек подали заявку на соискание премии "Служение"

15 декабря 2023 14:11  [53] Общество

Заявку на соискание Всероссийской муниципальной премии "Служение" подали 18 458 человек из 89 регионов России. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, премия вручается в десяти номинациях: "Мой край — моя гордость"; "Малая родина — сила России"; "Защита отечества — общее дело"; "Объединяя усилия — умножаем возможности"; "Инициатива каждого — общий успех"; "Прямой разговор — доверие к власти"; "Опыт наставника — успех молодых"; "Новые технологии — новые возможности"; "Судьба человека — гордость Отечества". 

Приволжский федеральный округ занял второе место по числу поданных заявок - 2 405.

Чаще всего соискатели выбирали номинацию "Инициатива каждого — общий успех" за проекты, реализованные вместе с жителями, и вовлечение граждан в решение вопросов развития территорий, в номинации зарегистрировано 3 439 заявок

До 18 декабря соискатели оценят несколько проектов и управленческих решений других участников. С 25 декабря по 14 января 2024 года на сайте премияслужение.рф пройдет народное голосование за соискателей муниципальной премии. 

Лауреаты и победители будут определены и награждены в январе 2024 года. 

СПРАВКА:

Всероссийская муниципальная премия "Служение" проводится по поручению президента РФ Владимира Путина и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества — командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. 

В 2023 году премия проводится впервые и станет ежегодным событием для муниципального сообщества.

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