Почти 19 тысяч человек подали заявку на соискание премии "Служение"

Заявку на соискание Всероссийской муниципальной премии "Служение" подали 18 458 человек из 89 регионов России. Об этом сообщают организаторы.
Согласно информации, премия вручается в десяти номинациях: "Мой край — моя гордость"; "Малая родина — сила России"; "Защита отечества — общее дело"; "Объединяя усилия — умножаем возможности"; "Инициатива каждого — общий успех"; "Прямой разговор — доверие к власти"; "Опыт наставника — успех молодых"; "Новые технологии — новые возможности"; "Судьба человека — гордость Отечества".
Приволжский федеральный округ занял второе место по числу поданных заявок - 2 405.
Чаще всего соискатели выбирали номинацию "Инициатива каждого — общий успех" за проекты, реализованные вместе с жителями, и вовлечение граждан в решение вопросов развития территорий, в номинации зарегистрировано 3 439 заявок
До 18 декабря соискатели оценят несколько проектов и управленческих решений других участников. С 25 декабря по 14 января 2024 года на сайте премияслужение.рф пройдет народное голосование за соискателей муниципальной премии.
Лауреаты и победители будут определены и награждены в январе 2024 года.
СПРАВКА:
Всероссийская муниципальная премия "Служение" проводится по поручению президента РФ Владимира Путина и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества — командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.
В 2023 году премия проводится впервые и станет ежегодным событием для муниципального сообщества.
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