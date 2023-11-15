Нижегородские предприниматели с 2024 года смогут подавать документы на сделки с недвижимостью в режиме онлайн Бизнес

Сотрудники Управления Росреестра по Нижегородской области провели семинар по предоставлению услуги по регистрации права на недвижимое имущество для специалистов МФЦ региона.

Эксперты обратили внимание на то, что с 1 января 2024 года планируется перевод услуги по подаче документов на сделки бизнеса с недвижимостью в электронный вид.

"Взаимодействие Росреестра и юридических лиц с 1 января 2024 года будет проходить исключительно в электронном формате, через официальный сайт Росреестра или личный кабинет портала "Госуслуги". Подача заявлений в электронном виде на сделки с недвижимостью станет обязанностью для юридических лиц", - рассказала руководитель Управления Росреестра по Нижегородской области Оксана Штейн.

Если предпринимателям необходима помощь в оформлении этой услуги, они могут обратиться в любое отделение МФЦ.

"В каждом многофункциональном центре работает сектор пользовательского сопровождения, где специалисты помогают физическим и юридическим лицам оформлять заявки через "Госуслуги". Учитывая высокий уровень интенсивности приема и нагрузки на каждого сотрудника, МФЦ важно "не потерять" в качестве оказания услуги. Поддержка актуальной базы знаний и необходимого уровня квалификации – одна из основных наших задач», - отметила по итогам семинара директор ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" Светлана Мусарская.

Подробнее обо всех услугах МФЦ можно узнать на официальном портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области: https://www.umfc-no.ru.

Напомним, что в МФЦ получать государственные и муниципальные услуги могут как физические, так и юридические лица, в том числе представители бизнеса. Во всех МФЦ Нижегородской области юридические лица могут обратиться за предоставлением 92 услуг. Получение услуг органа регистрации прав также доступны в электронном виде.