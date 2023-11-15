Новый график движения поездов с 10 декабря
Нижегородские проекты победили в премии Russian Traveler Awards 2023
Ограничение движения по площади Свободы продлено до апреля
Временные ограничения на некоторых мостах в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
15 декабря 2023 14:24  [105] Нижегородские предприниматели с 2024 года смогут подавать документы на сделки с недвижимостью в режиме онлайн
14 декабря 2023 17:05  [251] ВТБ в Нижнем Новгороде увеличил портфель привлеченных средств физлиц на 15%
12 декабря 2023 14:51  [391] Сеть магазинов "Связной" официально объявили банкротом
11 декабря 2023 12:45  [423] В Нижнем Новгороде в шесть раз вырос спрос на умные устройства для бизнеса
11 декабря 2023 09:30  [490] Приём заявок от МСП на участие в новогодней ярмарке стартовал в Нижнем Новгороде
07 декабря 2023 16:45  [509] МТС разогнала мобильный интернет в нижегородских новостройках
07 декабря 2023 16:13  [506] ПСБ запустил новую программу лояльности для состоятельных инвесторов
06 декабря 2023 14:55  [413] Проект волонтера ОМК из Выксы вошел в топ-10 "Зеленой премии"
06 декабря 2023 13:06  [388] Нижегородские предприниматели отправили 200 книг для своих коллег на Донбасс
06 декабря 2023 12:12  [498] ООО "Прокомпозит" стало резидентом нижегородской ОЭЗ "Кулибин"
Бизнес

Нижегородские предприниматели с 2024 года смогут подавать документы на сделки с недвижимостью в режиме онлайн

15 декабря 2023 14:24  [105] Бизнес

Сотрудники Управления Росреестра по Нижегородской области провели семинар по предоставлению услуги по регистрации права на недвижимое имущество для специалистов МФЦ региона.

Эксперты обратили внимание на то, что с 1 января 2024 года планируется перевод услуги по подаче документов на сделки бизнеса с недвижимостью в электронный вид.

"Взаимодействие Росреестра и юридических лиц с 1 января 2024 года будет проходить исключительно в электронном формате, через официальный сайт Росреестра или личный кабинет портала "Госуслуги". Подача заявлений в электронном виде на сделки с недвижимостью станет обязанностью для юридических лиц", - рассказала руководитель Управления Росреестра по Нижегородской области Оксана Штейн.

Если предпринимателям необходима помощь в оформлении этой услуги,  они могут обратиться в любое отделение МФЦ.

"В каждом многофункциональном центре работает сектор пользовательского сопровождения, где специалисты помогают физическим и юридическим лицам оформлять заявки через "Госуслуги". Учитывая высокий уровень интенсивности приема и нагрузки на каждого сотрудника, МФЦ важно "не потерять" в качестве оказания услуги. Поддержка актуальной базы знаний и необходимого уровня квалификации – одна из основных наших задач», - отметила по итогам семинара директор ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" Светлана Мусарская.

Подробнее обо всех услугах МФЦ можно узнать на официальном портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области: https://www.umfc-no.ru.

Напомним, что в МФЦ получать государственные и муниципальные услуги могут как физические, так и юридические лица, в том числе представители бизнеса. Во всех МФЦ Нижегородской области юридические лица могут обратиться за предоставлением 92 услуг. Получение услуг органа регистрации прав также доступны в электронном виде.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Недвижимость Предприниматели Росреестр
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph