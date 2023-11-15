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Экскурсии в Китай из Владивостока

15 декабря 2023 15:02  [80]

Мечта многих людей – посетить Китай. И в этом нет ничего удивительного, потому что эта страна действительно заслуживает внимания. Туристов привлекает богатая история, культура местных жителей, красивые пейзажи и многочисленных достопримечательности.

Экскурсии в Китай из Владивостока – это отличная возможность отправится в увлекательное путешествие и открыть для себя удивительный мир

Китай – направление, которое действительно заслуживает внимания. Но жители Владивостока едут в эту страну по той причине, что тут можно отлично отдохнуть. И дело не только в том, что Китай находится рядом. Каждый турист сможет подобрать экскурсию, которая позволит познакомиться со страной и ее достопримечательностями, найти отличный курорт или попасть на какое-нибудь культурное мероприятие.

Достопримечательности Китая, с которыми обязательно стоит познакомиться

Китай – страна, которую сложно описать словами. Чтобы узнать все ее тайны и увидеть все красоты, стоит посетить ее. На первый взгляд может показаться, что тут нет ничего интересного, но если заранее составить маршрут или заказать экскурсию, то она откроется с другой стороны.

Для многих Китай – это развитая страна, где технологии стоят на первом месте. Конечно, по этому поводу даже спорить не стоит, потому что тут технологии стоят на первом месте. Но не стоит забывать о природе, традициях и культуре местного населения.

Что касается достопримечательностей, то их огромное количество. Мы обратим внимание на основные, которые позволят составить свое мнение о стране. Например,

  1. Шилинь – национальный парк

Про данный парк ходят легенды и если получится попасть в Китай, то Шилинь обязательно стоит посетить.

200-ти миллионов лет назад на месте парка было древнее море, которое потом обмелело. Парк разделили на 7-мь зон и каждая зона уникальна по-своему. Тут есть и каменный сад, который постепенно превращается в луга, есть озера, встречаются водопады и глубокие пещеры.

  1. Дворец Потала

Дворец считается одним из самых красивых на территории Китая. Его также считают и центром буддизма. Его построил царь Тибета, которого звали Сонгцен Гампо.

Позже правитель решил основать тут город и обзавестись семьей. Постепенно город разрастался, а дворец стал его центральной частью.

  1. Ущелье Прыгающего Тигра

Ущелье посещают туристы, которые предпочитают активный отдых. Огромные горы, высота которых превышает 2-ве тысячи метров, тянутся на огромные расстояния.

Любители рафтинга, а также те, кто любит отдыхать на природе и «охотиться» за красивыми видами, могут найти тут все для прекрасного отдыха.

Туристы также могут заглянуть к людям, которых называют Наси. Местные жители не только готовы предложить свои услуги туристам, но и показывают плантации, на которых выращивают зерновые культуры.

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