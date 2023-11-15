Конкурс профмастерства "Инженер года" прошел на АПЗ Общество

Фото: Александр Барыкин

Лучших инженеров АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" среди конструкторов и электроников выбрали по итогам конкурса профессионального мастерства "Инженер года".

Как сообщили в пресс-службе АПЗ, всего в соревновании участвовал 41 специалист предприятия: 17 конструкторов и 24 электроника.

Как отметил заместитель главного инженера - главного конструктора АПЗ Александр Сагин, одной из целью мероприятия стала проверка практических навыков у молодых специалистов.

Сам конкурс длился почти четыре часа. На тестовую часть – 30 вопросов разного уровня сложности – отводилось 45 минут. На практику – 3 часа: электроникам предлагалось решить четыре задачи, конструкторам – шесть, из них четыре обязательно.

Над конкурсными заданиями работали ведущие специалисты ОГК – заместители главного конструктора, начальники КБ. Задачи были посвящены тем, с которыми ежедневно сталкиваются конструкторы и электроники завода.

Ведущий инженер-электроник ОГК АПЗ, член жюри, призер и победитель конкурсов "Инженер года" в 2013 и 2014 годах Сергей Широбоков пожелал всем молодым специалистам учить теорию и подкреплять знания на практике.

Ранее сообщалось, что АПЗ представил новое поколение гироскопов на Конгрессе молодых учёных в Сочи.