Конкурс профмастерства "Инженер года" прошел на АПЗ

Фото: Александр Барыкин
Лучших инженеров АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" среди конструкторов и электроников выбрали по итогам конкурса профессионального мастерства "Инженер года".
Как сообщили в пресс-службе АПЗ, всего в соревновании участвовал 41 специалист предприятия: 17 конструкторов и 24 электроника.
Как отметил заместитель главного инженера - главного конструктора АПЗ Александр Сагин, одной из целью мероприятия стала проверка практических навыков у молодых специалистов.
Сам конкурс длился почти четыре часа. На тестовую часть – 30 вопросов разного уровня сложности – отводилось 45 минут. На практику – 3 часа: электроникам предлагалось решить четыре задачи, конструкторам – шесть, из них четыре обязательно.
Над конкурсными заданиями работали ведущие специалисты ОГК – заместители главного конструктора, начальники КБ. Задачи были посвящены тем, с которыми ежедневно сталкиваются конструкторы и электроники завода.
Ведущий инженер-электроник ОГК АПЗ, член жюри, призер и победитель конкурсов "Инженер года" в 2013 и 2014 годах Сергей Широбоков пожелал всем молодым специалистам учить теорию и подкреплять знания на практике.
Ранее сообщалось, что АПЗ представил новое поколение гироскопов на Конгрессе молодых учёных в Сочи.
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