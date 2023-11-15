Глеб Никитин осмотрел ремонт Троицкого храма на улице Рождественской

Фото: Александр Воложанин
Восстановление Троицкого храма на улице Рождественской в Нижнем Новгороде проверили губернатор Глеб Никитин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, мэр Юрий Шалабаев.
Как напомнил глава региона в своем Telegram-канале, ремонтные работы на объекте стартовали в год 800-летия Нижнего Новгорода.
"Первые сведения о храме относятся к 1621 году, в XX веке он был утрачен, долгие годы на этом месте был забор", - написал губернатор.
По его словам, уже завершено строительство, в настоящее время работы идут внутри церкви.
" Убранство храма будет напоминать Благовещенский собор в Дивееве: в основе - мозаичные композиции", - добавил Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что Успенский храм освятили в Богородске.
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