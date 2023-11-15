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Происшествия

Убившей подростка молодой нижегородке вынесли приговор

15 декабря 2023 18:08  [78] Происшествия

Молодая девушка признана виновной в убийстве подростка в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК.

Следствием и судом было установлено, что 4 августа 2023 года в ночное время в квартире дома по ул. Карла Маркса в Канавинском районе во время распития спиртного в компании молодых людей произошел конфликт.

В результате подсудимая нанесла 16-летнему подростку ножевое ранение в спину, от полученных травм потерпевший скончался на месте.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали 21-летнюю нижегородку по подозрению в убийстве 16-летнего подростка.

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Теги:
Убийство
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