Убившей подростка молодой нижегородке вынесли приговор Происшествия

Молодая девушка признана виновной в убийстве подростка в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК.

Следствием и судом было установлено, что 4 августа 2023 года в ночное время в квартире дома по ул. Карла Маркса в Канавинском районе во время распития спиртного в компании молодых людей произошел конфликт.

В результате подсудимая нанесла 16-летнему подростку ножевое ранение в спину, от полученных травм потерпевший скончался на месте.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали 21-летнюю нижегородку по подозрению в убийстве 16-летнего подростка.