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Бизнес

ВТБ повышает ставки по вкладам до 16%

15 декабря 2023 18:24  [70] Бизнес

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ВТБ улучшает условия размещения вкладов для своих розничных клиентов. С 16 декабря размещение средств в рублях будет доступно по ставке до 16% годовых в зависимости от типа продукта.

Для клиентов, которые переводят свою пенсию в ВТБ, максимальная доходность составит до 17% годовых. ВТБ принял решение улучшить условия по всей линейке своих сберегательных продуктов. Ставки по вкладам в среднем повышаются на 0,5 пп. Максимальную доходность 16% годовых получат как новые клиенты, так и действующие, которые в течение полугода не хранили в ВТБ сберегательные продукты. Предложение доступно им при размещении средств на среднесрочном вкладе "Выгодное начало" (181 день) в дистанционных каналах и при выборе опции капитализации процентов.

Клиенты, которые до 31 декабря переведут пенсию в ВТБ и получат первую выплату на счет до 29 февраля 2024 года включительно, могут воспользоваться надбавкой в размере 1% годовых. Повышенная ставка доступна на сумму до 1 млн рублей при открытии любого вклада в рублях и действует в первые шесть месяцев с даты поступления пенсии на счет в ВТБ. Таким образом, максимальная доходность для старшего поколения теперь достигает 17% годовых. По ВТБ-Вкладу повышенная ставка установлена на сроках три и шесть месяцев и доступна для всех клиентских сегментов. 

"Повышение ключевой ставки Банка России было ожидаемым, поэтому мы заблаговременно улучшили условия по своему накопительному счету до 16%, а сегодня приняли решение сделать аналогичное движение вверх уже по вкладам. По нашей оценке, рынок отреагирует на сегодняшнее решение оперативно, увеличив доходность по сберегательным продуктам в среднем на 0,5 п.п. В этих условиях на первый план выходит не только ставка, но и смежные условия – капитализация процентов, возможность гибко распоряжаться своими средствами, а также спецпредложения для отдельных клиентских сегментов. Например, ВТБ предлагает пенсионерам доходность до 17% на первые полгода при переводе пенсии в банк", - комментирует начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова.

Ранее ВТБ повысил на 1 пп приветственную ставку по накопительному ВТБ-Счету – до 16% годовых. Она доступна в первые три календарных месяца для клиентов, которые ранее не открывали накопительные счета в банке или за последние 90 дней держали на рублевых сберегательных продуктах менее 1 тысячи рублей. С 4 месяца, а также с 1 месяца для тех, кому приветственная ставка недоступна, устанавливается базовая ставка, которая варьируется в зависимости от пакета услуг. Ее можно увеличить за счет получения зарплаты или пенсии в ВТБ, а также активных транзакций по дебетовым или кредитным картам банка. Итоговая доходность в данном случае будет до 14%. По оценке ВТБ, по итогам текущего года портфель рублевых накоплений физлиц (вклады, накопительные и текущие счета) на рынке приблизится к 40 трлн рублей. ВТБ вырастет быстрее рынка, планируя увеличить свой портфель на 26%.

Доходность до 17% годовых в рублях по вкладу "Выгодное начало" достигается за счет начисления эффективной ставки (эффективная ставка – мин. гарантированная ставка при выборе способа уплаты процентов капитализация) 16% годовых при открытии вклада в ВТБ Онлайн на срок 181 дней и  поощрения в виде 1% годовых (Поощрение) по акции "Вклад с выгодой за перевод пенсии" (Акция). Поощрение начисляется при условии перевода  пенсии в ВТБ по промокоду ВКЛАД с 01.08.2023 по 31.12.2023 и получения первого зачисления с 01.08.2023 по 29.02.2024. Поощрение начисляется в    период действия вклада на входящий остаток денежных средств по вкладу с первого зачисления пенсии или с даты открытия вклада, но не более 6 месяцев, начиная с месяца получения первого зачисления пенсии, выплачивается отдельно от процентов по вкладу. Максимальная сумма вклада, на  которую начисляется Поощрение – 1 млн руб. В рамках Акции Поощрение также начисляется по любому действующему или новому вкладу ВТБ в рублях. Акция действует для пенсионеров, которые не получали пенсию в ВТБ с 01.08.2022 по 31.07.2023 года. Подробная информация об организаторе Акции, правилах, сроках проведения и предоставления Поощрения - на https://www.vtb.ru/promo/pens-vklad/. Доходность до 16% годовых в рублях по вкладу "Выгодное начало" достигается за счет начисления эффективной ставки (эффективная ставка – мин.гарантированная ставка при выборе способа уплаты процентов капитализация) на срок 181 день. Мин. сумма вклада 30 тыс. руб. при открытии вклада в отделении Банка ВТБ; 1 тыс. руб.– в ВТБ Онлайн. Процентные ставки в рублях в процентах годовых при открытии вклада на срок 181 день в ВТБ Онлайн / банкомате ВТБ: эффективная – 16,00%, номинальная – 15,50%, при открытии вклада в отделении Банка ВТБ: эффективная – 15,00%, номинальная – 14,56%.  Приходно-расходные операции по вкладу не предусмотрены. Продление договора не предусмотрено. При досрочном расторжении проценты уплачиваются   по ставке вклада "до востребования". Вклад доступен для открытия только при условии отсутствия у клиента в течение 180 дней действующих договоров    срочных банковских вкладов/ накопительных счетов от даты обращения клиента для открытия вклада. Подробная информация на официальном сайте vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО). 

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Теги:
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