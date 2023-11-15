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Происшествия

Нижегородская пенсионерка перевела мошенникам 500 тысяч рублей

16 декабря 2023 09:17  [91] Происшествия

Нижегородская пенсионерка перевела мошенникам 500 тысяч рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, 80-летней женщине на мобильный телефон позвонил неизвестный.

Мужчина, заявивший, что он сотрудник банка, сообщил пожилой женщине, что есть попытки похитить ее деньги, хранящие на банковском счете. В связи с этим надо принять меры, которые могли бы уберечь ее средства.

Злоумышленник убедил пенсионерку снять деньги и через терминал положить их на счет, номер которого он продиктует.

Женщина все выполнила. Спустя некоторое время нижегородка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Сумма материального ущерба составила 500 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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Теги:
Мошенничество
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