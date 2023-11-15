Плантацию марихуаны обнаружили в нижегородском гараже. 

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду, был задержан мужчина, который, по оперативной информации, мог быть причастен к незаконному культивированию каннабиса.
В гараже, располагавшемся на ул. Тропинина, оперативники обнаружили 30 пластиковых ведер, в которых росла наркосодержащая конопля.
36-летний гражданин сообщил полицейским, что выращивал растения для личного употребления.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры).
Фигуранту может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
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