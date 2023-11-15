Около 100 человек приняли участие в слёте добровольцев Нижегородской области Общество

Фото предоставлено АНО Волонтерский центр Нижегородской области

Около 100 нижегородских волонтеров приняли участие в региональном слёте студенческих добровольческих организаций.

По информации АНО «Волонтерский центр Нижегородской области», в Борском районе прошел региональный слет студенческих добровольческих организаций Нижегородской области. В нем приняли участие около 100 человек, представляющих вузы и ссузы региона. Организатором мероприятия выступила АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» при поддержке правительства Нижегородской области.

В числе участников - студенты и руководители Работкинского аграрного колледжа, Городецкого Губернского колледжа, Уренского индустриально-энергетического техникума, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГПУ им. К. Минина, Семёновского индустриально-художественного техникума, Перевозского строительного колледжа, Нижегородского колледжа малого бизнеса, Заволжского автомоторного техникума, филиала СамГУПС в Нижнем Новгороде, НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде, Нижегородского техникума информационных технологий и права, Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова, Института транспорта, сервиса и туризма, Института пищевых технологий и дизайна, а также Краснобаковского филиала Варнавинского технолого-экономического техникума.

Главной целью слета было знакомство и обучение добровольцев-студентов и руководителей студенческих волонтерских объединений образовательных организаций региона.

«Отмечу, что был большой конкурс на участие в слёте, так что возможность пройти образовательную программу получили лучшие из лучших! Для нас важно поддерживать молодежь, их свежие, креативные идеи, тем самым привнося новое в развитие добровольчества на уровне региона. Дерзайте, предлагайте, а Волонтерский центр поможет в реализации ваших инициатив и проектов», - рассказала генеральный директор АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» Мария Самоделкина.

За три дня образовательного модуля участники узнали об эффективной коммуникации, работе в команде, осознанном добровольчестве, личном бренде, посетили креативную сессию и форсайт-сессию по проработке программ. Также в рамках культурной программы были организованы исторические и патриотические квизы, творческий вечер и нетворкинг.

Спикерами выступили педагог высшей квалификационной категории, специалист образовательной деятельности ФГБУ «Росдетцентр», эксперт региональных и всероссийских конкурсов, амбассадор Всероссийского проекта «Лига вожатых», спикер образовательных событий, обладатель гранта «Молодой педагог» Любовь Таланова, амбассадор Росмолодежь.Гранты, начальник отдела общественных связей и информационного сопровождения МБУ «СДЦ «Созвездие» Анна Семина, семейный психолог, специалист центра «Лада» Ольга Фольман, маркетолог, автор курсов и двух книг по личному продвижению и продвижению бизнеса Полина Заец и мастер по развитию голоса и речи Анна Светличная.

По итогам слета были созданы проекты программ по обучению навыкам, необходимым для осуществления волонтерской деятельности.

Трехдневный региональный слет студенческих добровольческих организаций Нижегородской области является одним из победителей Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» и реализуется в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» с целью формирования и развития культуры добровольческой деятельности в Нижегородской области.

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