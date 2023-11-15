Нижегородские проекты победили в премии Russian Traveler Awards 2023
Глеб Никитин попросил ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде
Трамвайные пути планируют продлить до Щербинок и Новинок
Новый график движения поездов с 10 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
16 декабря 2023 11:39  [56] Нижегородцев приглашают к участию во Всемирном фестивале «Арт.Молодость»
16 декабря 2023 11:37  [102] Профориентационные мероприятия пройдут в Нижегородской области на будущей неделе
16 декабря 2023 10:40  [124] Около 100 человек приняли участие в слёте добровольцев Нижегородской области
15 декабря 2023 17:47  [458] Глеб Никитин осмотрел ремонт Троицкого храма на улице Рождественской
15 декабря 2023 17:32  [276] Нижегородская область заняла 3 место в рейтинге по развитию разработки ПО
15 декабря 2023 17:10  [252] Конкурс профмастерства "Инженер года" прошел на АПЗ
15 декабря 2023 16:22  [256] Спрос на проживание в отелях Нижнего Новгорода увеличился на 20%
15 декабря 2023 15:57  [252] Нижегородских коммунальщиков в 2023 году оштрафовали почти на 30 млн рублей
15 декабря 2023 15:31  [271] Нижегородские лидеры народного голосования Всероссийского конкурса "Лучший дом. Лучший двор" получили награды
15 декабря 2023 15:21  [298] Десятибалльные пробки сковали дороги Нижнего Новгорода 15 декабря
Общество

Около 100 человек приняли участие в слёте добровольцев Нижегородской области

16 декабря 2023 10:40  [124] Общество
Фото предоставлено АНО Волонтерский центр Нижегородской области

Фото предоставлено АНО Волонтерский центр Нижегородской области

Около 100 нижегородских волонтеров приняли участие в региональном слёте студенческих добровольческих организаций.

По информации АНО «Волонтерский центр Нижегородской области», в Борском районе прошел региональный слет студенческих добровольческих организаций Нижегородской области. В нем приняли участие около 100 человек, представляющих вузы и ссузы региона. Организатором мероприятия выступила АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» при поддержке правительства Нижегородской области.

В числе участников - студенты и руководители Работкинского аграрного колледжа, Городецкого Губернского колледжа, Уренского индустриально-энергетического техникума, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГПУ им. К. Минина, Семёновского индустриально-художественного техникума, Перевозского строительного колледжа, Нижегородского колледжа малого бизнеса, Заволжского автомоторного техникума, филиала СамГУПС в Нижнем Новгороде, НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде, Нижегородского техникума информационных технологий и права, Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова, Института транспорта, сервиса и туризма, Института пищевых технологий и дизайна, а также Краснобаковского филиала Варнавинского технолого-экономического техникума.

Главной целью слета было знакомство и обучение добровольцев-студентов и руководителей студенческих волонтерских объединений образовательных организаций региона.

«Отмечу, что был большой конкурс на участие в слёте, так что возможность пройти образовательную программу получили лучшие из лучших! Для нас важно поддерживать молодежь, их свежие, креативные идеи, тем самым привнося новое в развитие добровольчества на уровне региона. Дерзайте, предлагайте, а Волонтерский центр поможет в реализации ваших инициатив и проектов», - рассказала генеральный директор АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» Мария Самоделкина.

За три дня образовательного модуля участники узнали об эффективной коммуникации, работе в команде, осознанном добровольчестве, личном бренде, посетили креативную сессию и форсайт-сессию по проработке программ. Также в рамках культурной программы были организованы исторические и патриотические квизы, творческий вечер и нетворкинг.

Спикерами выступили педагог высшей квалификационной категории, специалист образовательной деятельности ФГБУ «Росдетцентр», эксперт региональных и всероссийских конкурсов, амбассадор Всероссийского проекта «Лига вожатых», спикер образовательных событий, обладатель гранта «Молодой педагог» Любовь Таланова, амбассадор Росмолодежь.Гранты, начальник отдела общественных связей и информационного сопровождения МБУ «СДЦ «Созвездие» Анна Семина, семейный психолог, специалист центра «Лада» Ольга Фольман, маркетолог, автор курсов и двух книг по личному продвижению и продвижению бизнеса Полина Заец и мастер по развитию голоса и речи Анна Светличная.

По итогам слета были созданы проекты программ по обучению навыкам, необходимым для осуществления волонтерской деятельности.

Трехдневный региональный слет студенческих добровольческих организаций Нижегородской области является одним из победителей Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» и реализуется в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» с целью формирования и развития культуры добровольческой деятельности в Нижегородской области.

(0+)

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Волонтеры
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph