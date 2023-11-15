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Общество

Профориентационные мероприятия пройдут в Нижегородской области на будущей неделе

16 декабря 2023 11:37  [100] Общество

Филиалы Нижегородского центра занятости населения на будущей неделе проведут для безработных мероприятия профориентационной направленности.

Так, 19 декабря (с 10:00 до 11:00) встречу запланировал саровский филиал, 22 декабря ( с 09:00 до 10:00)– кстовский филиал.

По информации управления по труду и занятости населения Нижегородской области, в рамках мероприятий проводятся групповые консультации психолога с обсуждением вопросов трудоустройства, профессионального развития, а также при необходимости смены направления сферы деятельности. Психолог поможет определить уровень стресса гражданина, его притязаний и, если надо, даст рекомендации по коррекции той или иной характеристики.

Карьерные консультанты центра занятости дадут рекомендации по составлению конкурентоспособного резюме, успешному прохождению собеседования.

Напомним, система центров занятости населения изменяется внутренне и внешне в соответствии с федеральным проектом «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Нижегородская область вошла в число 17 пилотных регионов, в которых в 2023 году комплексно модернизируют службу занятости.  Филиалы в Павловском муниципальном округе, Сергаче, в Дзержинске, а также один из филиалов Нижнем Новгороде были модернизированы в 2019-2022 годах.

В 2023 году на реализацию мероприятий по повышению эффективной службы занятости в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» предусмотрено почти 237 млн рублей, в том числе 213 млн рублей из федерального бюджета и почти 24 млн рублей – из регионального.

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Теги:
Занятость и безработица
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