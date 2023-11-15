Последствия снежного циклона "Ваня" в Нижнем Новгороде ликвидируют в усиленном режиме Общество

Фото предоставлено пресс-службой мэрии

В районах Нижнего Новгорода продолжается работа по ликвидации последствий снегопада, вызванного снежным циклоном «Ваня», который обрушился на город накануне.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, главы районных администраций по поручению мэра Юрия Шалабаева держат ситуацию на личном контроле и инспектируют подведомственные территории.

В Приокском районе активно идет работа по ликвидации последствий циклона. В ночь подрядные организации вывозили снег с проспекта Гагарина, Анкудиновского шоссе, улиц 40 лет Победы и Кащенко. Сегодня, помимо прометания и обработки территории, техника задействована на улицах Ларина, Полярной, Мызинской, Невской и Щербинки-1. Дорожные рабочие также очищают тротуары, лестницы и общественные пространства. «Снегопад прошел сильный, уже несколько раз очищали остановки. Работа по уборке района ведется круглосуточно, стремимся как можно скорее привести территорию в порядок. Уже встретился с подрядчиками, план работ на выходные и начало недели определили. ДУК также во дворах работает, например, сегодня сделали акцент на улице Тропинина и микрорайоне Караваиха», - сказал глава Приокского района Михаил Шатилов.

В Сормовском районе в ночь была организована обработка и прометание улично-дорожной сети. В первоочередном порядке работы производились на ул.Коминтерна, Культуры, Светлоярской, Федосеенко, пр. 70 лет Октября, Кораблестроителей, Союзном, бульваре Юбилейном. «После расчистки основных магистралей с движением общественного транспорта, техника отправится на внутриквартальные дороги. Плужно-щеточная техника провела прометание тротуаров ночью. Дорожные рабочие расчищали остановочные павильоны. Также в ночь вывозили снег с участков улиц Федосеенко и Культуры. Работа по вывозу снега в субботу продолжится в Центре Сормова, на участках ул. Культуры, Героев космоса, Светлоярской и др. Всего с начала зимы с территории района было вывезено более 17 тысяч кубометров снега», - сообщила глава Сормовского района Светлана Горбунова.

В Канавинском районе продолжаются работы по уборке снега, а также противогололедная обработка улично-дорожной сети и дворовых территорий. Под особым контролем остаются социально-значимые объекты, среди них – пешеходные зоны, подходы к остановкам общественного транспорта. «В ночь с 15 на 16 декабря дорожные и коммунальные службы проводили обработку и уборку по улицам Советской, Бетанкура, Самаркандской, Стрелка, Совнаркомовской, Сергея Акимова, Сергея Есенина, Мещерский бульвар, площадь Революции, Московскому и Комсомольскому шоссе, на Канавинском мосту и метромосту. Работы также проходили в микрорайонах Лесной Городок, Старое Канавино, Гордеевский, Сортировочный, Мещерское озеро. Очистка проездов проводилась в поселке Володарском, по улицам Запрудная, Заречная, Архангельская. Очистка тротуаров и остановочных павильонов проходила по улицам Тонкинской, Должанской, Долгополова, Литвинова, Интернациональной, Керченской, Мурашкинской и многим другим. Уборка будет продолжаться и дальше», - сказал глава Канавинского района Олег Алешин.

В Нижегородском районе подрядные организации ночью несколько раз обрабатывали дороги противогололедными материалами, обеспечивали их прометание, а также проводили вывоз снега. С утра дорожные рабочие посыпают и очищают тротуары и лестницы. Отдельные бригады работают на остановках и общественных пространствах. Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК чистят входные группы многоквартирных домов, тротуары, внутридворовые проезды и парковки. «Уборку начали еще вчера с утра, сегодня работы также продолжаются. Подрядные организации работают на территории всего района в усиленном режиме. В настоящий момент идёт цикличная обработка противогололедными материалами и прометание основных дорожных магистралей, особо сложных участков - съезды и подъемы, также расчищаются внутриквартальные проезды, подходы к образовательным организациям, остановочные павильоны. Работы по очистке идут на ул.Рождественской, ул. Ковалихинской, ул. Ошарской, ул. Звездинка, ул. Черниговской, набережной Федоровского и др.», - сказал глава Нижегородского района Алексей Рыболовлев.

Глава Советского района Александр Иванов отметил, что в течение пятницы и в ночь на субботу спецтехника осуществляла уборку дорог. Прометание и обработка противогололедными материалами проводились на центральных дорогах района: ул.Ванеева, Бекетова, Академика Сахарова, Барминской, проспекте Гагарина, Окском съезде и других, также работы проходили на прилегающих улицах, тротуарах, лестничных сходах и остановочных павильонах. «Работы по уборке улично-дорожной сети ведутся в круглосуточном режиме. Основной задачей является минимизировать неудобства жителей при уборке, поэтому в ночное время особое внимание уделили вопросу вывоза снега. Работы проходили на улицах: Сахарова, Артельная, Генкиной, Ижорская, пр. Гагарина. Ближе к утру автопоезда КДМ вышли на повторный цикл обработки дорог, дорожные рабочие расчищали остановочные павильоны и тротуары по ул. Ванеева, Бекетова, Сусловой, Невзоровых, Рокоссовского и др. Дворники и техника домоуправляющих компаний работают на внутридворовых проездах и входных группах. Им рекомендовано усилить работу по очистке своей территории и в случае необходимости увеличить количество дворников. Также в связи с ожидаемым потеплением коммунальщики проверяют крыши и козырьки зданий. Кроме того, сегодня с раннего утра ведется повторная очистка и обработка противогололедными материалами общественных пространств в сквере 65-летия Победы, сквере «Звезда», на аллее Памяти и Славы имени Рокоссовского и др.», - сообщил Александр Иванов.

В Автозаводском районе в ночь на 15 декабря комбинированные дорожные машины повторно выезжали на полный цикл работ. Работы велись на пр. Молодежном, пр. Ленина, пр.Бусыгина, пр. Октября, ул. Веденяпина, Ореховской, Дьяконова, Аркадия Гайдара, Южном шоссе, Краснодонцев, Львовской, Монастырка, Юлиуса Фучика и др. «Кроме того, на центральных улицах работали самосвалы и погрузчики, вывозили снег. Вся техника и дорожные рабочие задействованы на прометании, обработке противогололедными материалами пешеходных тротуаров, остановочных павильонов, подходов к социальным объектам», - сообщил глава района Александр Нагин. Работы по расчистке снега также ведутся на благоустроенных общественных пространствах на ул.Пермякова, Героя Прыгунова, Мончегорской, Дружаева, в сквер Славы и др. На придомовых территориях в помощь дворникам работает техника малой механизации. Водители снегоуборочной техники просят автовладельцев не оставлять транспорт на проезжей части, внутриквартальных проездах. Это препятствует проезду техники, как следствие ухудшает качество уборки от снега.

В Ленинском районе в ночную смену с 15 на 16 декабря работы по вывозу снега проводились на Комсомольском шоссе, Комсомольской площади, улице Октябрьской Революции, на транспортной развязке и второстепенной дороге проспекта Ленина. «В настоящее время дорожные службы работают в усиленном режиме, необходимый запас противогололедных материалов имеется в достаточном количестве. Поставлена задача по очистке основных магистралей, тротуаров, подходов к социально значимым объектам и остановочным павильонам, мостов и съездов, а также обеспечения бесперебойного проезда социального транспорта. Призываем нижегородцев не оставлять автомобили у обочин дорог в ночное время, чтобы техника могла качественно очистить улицы», - сказал и.о. главы Ленинского района Николай Захар. Сейчас работа по прометанию улично-дорожной сети продолжается на проспекте Ленина, улицах Удмуртской, Новикова-Прибоя, второстепенной дороге проспекта Ленина и улице Космонавта Комарова, на бульваре Заречном, Комсомольском шоссе и других участках района. Рабочие убирают снег с тротуаров, общественных пространств, лестничных сходов, остановочных площадок и др., обрабатывают противогололедными материалами. Продолжается вывоз снега.

По словам главы Московского района Владимира Кропотина, в приоритетном порядке чистились и просыпались дороги, по которым проходят основные транспортные потоки с высокой интенсивностью движения и большой грузонапряженностью. «Подрядной организацией МБУ «РЭД» были выставлены звенья из 11 комбинированных дорожных машин, которые работали на Московском и Сормовском шоссе, Бурнаковском проезде, ул. Куйбышева, путепроводе по ул.Рябцева, пр. Героев. Далее техника осуществляла уборку на улицах Ярошенко, 50-летия Победы, Страж Революции, Просвещенской, Чаадаева, Давыдова, в пос. Березовая Пойма. Дорожные рабочие приводили в порядок тротуары, остановочные павильоны и островки безопасности», – сказал глава района.

Напомним, ранее Юрий Шалабаев сообщил, что значения по количеству вывозимого снега зимой 2023 года уже превысили показатели за аналогичный период зимы прошлого года.

Как накануне рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, к Нижнему Новгороду приближается циклон «Ваня». Он принесет до 30% от месячной нормы осадков (в декабре — 50 мм), местами вырастут сугробы, превышающие климатическую норму более чем в два раза.