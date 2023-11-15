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Экономика

Правительство РФ скорректировало параметры льготных ипотечных программ

16 декабря 2023 17:28  [110] Экономика

Правительство приняло решение скорректировать ряд параметров льготных ипотечных программ, сообщили в Минфине РФ.

Постановление об этом подписано.

Так, по Дальневосточной и Арктической ипотеке с 6 до 9 млн рублей увеличен предельный размер кредита. Решение принято по поручению Президента, которое глава государства дал по итогам Восточного экономического форума в сентябре 2023 года.

Программа льготной ипотеки для Дальнего Востока начала действовать с декабря 2019 года. Она распространяется на все 11 регионов ДФО — Бурятию, Якутию, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, а также на Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую, Еврейскую автономную области и Чукотский автономный округ.

Программа предполагает выдачу кредита под 2% годовых молодым семьям на покупку жилья или на строительство дома на Дальнем Востоке. В июне 2022 года правительство расширило ее действие на работников медицинских и образовательных организаций. 

Также новым постановлением до 30% повышен взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Эта мера направлена на повышение качества кредитов.

Максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, теперь составляет 6 млн рублей.

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Теги:
Жилье Кредит
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