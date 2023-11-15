ДТП с летальным исходом произошло в Семеновском округе

ДТП с летальным исходом произошло в Семеновском округе Нижегородской области.

ЧП случилось 16 декабря.

Согласно информации, поступившей в ЦУКС ГУ МЧС России по региону, на федеральной трассе Р-177 "Поветлужье" столкнулись два транспортных средства.

В результате аварии погиб один человек.

Как сообщили в региональном главке МЧС России, для ликвидации последствий ДТП привлекались 4 человека и 1 единица техники.