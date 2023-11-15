ДТП с летальным исходом произошло в Семеновском округе Нижегородской области.
ЧП случилось 16 декабря.
Согласно информации, поступившей в ЦУКС ГУ МЧС России по региону, на федеральной трассе Р-177 "Поветлужье" столкнулись два транспортных средства.
В результате аварии погиб один человек.
Как сообщили в региональном главке МЧС России, для ликвидации последствий ДТП привлекались 4 человека и 1 единица техники.
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