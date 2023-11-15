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Культура и отдых

Нижегородские «Заповедные кварталы» презентовали коллекцию зимнего мерча

17 декабря 2023 10:42  [1] Культура и отдых

Нижегородские «Заповедные кварталы» презентовали коллекцию зимнего мерча.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области. Лимитированная сувенирная продукция включает в себя предметы одежды, стикеры, открытки, леденцы, чай, изделия ручной работы — керамику и свечи. В каждой продукции раскрыты символы и история города.

Все сувениры созданы в рамках гранта «Вне времени» при поддержке «Команды креативных практик» АНО «Центр 800». Всего предполагается две коллекции : зимняя и всесезонная. Презентация последней состоится 1 мая 2024 года.

Отметим, что сувенирный мерч - это совместная работа «Заповедных кварталов» (АНО «АСИРИС») и Школы дизайна НИУ ВШЭ. Продукции создана по итогам дизайн-лаборатории «Вне времени» и специальной образовательной программы, в которой принимали участие преподаватели нижегородской «Вышки». Цель проекта- реализовать творческие замыслы и создание дизайн-продукта через поиск локальной идентичности исторических кварталов Нижнего Новгорода.

В сентябре участники проекта провели исследование исторических усадеб Нижнего Новгорода и области. Результатом интенсива стали три творческих проекта по дизайну сувениров, разработанные за один месяц. Затем, путем онлайн-голосования выбрали две конкурсные работы студентов второго курса Школы дизайна НИУ ВШЭ - Нижний Новгород – «Символика наличников» и «Через портал истории». Они и стали основой тематической сувенирной продукции.

Добавим, что совсем скоро сувенирную продукцию можно будет получить на культурно-просветительских мероприятиях Нижнего Новгорода на безвозмездной основе.

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Теги:
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