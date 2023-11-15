Фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода
Движение транспорта ограничат на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрация города.
18 декабря с 07:00 утра до 22:00 временно ограничат движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина на участке около дома №29. На подъездах к данному участку улицы установят запрещающие движение дорожные знаки и предупреждающие аншлаги. Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети.
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
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