Движение транспорта ограничат на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде Общество

Фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта ограничат на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрация города.

18 декабря с 07:00 утра до 22:00 временно ограничат движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина на участке около дома №29. На подъездах к данному участку улицы установят запрещающие движение дорожные знаки и предупреждающие аншлаги. Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.