Фото из телеграм-канала губернатора
Сестры Аверины представили премьеру шоу «Лебединое озеро» в Нижнем Новгороде. Об этом в своем tg-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.
Премьера спортивно-театрального шоу «Лебединое озеро» в постановке Алексея Немова состоялась 16 декабря на Губернаторской елке во Дворце спорта «Нагорный».
Нижегородские гимнастки Арина и Дина исполняют роли Одетты и Одиллии. Партия Принца досталась премьеру Большого театра Денису Родькину. Кроме того, в проекте принимают участие нижегородские артисты и лучшие российские коллективы.
Согласно сообщению, на показы, которые проходят в эти выходные, приглашены семьи нижегородцев участников СВО, семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, а так же ребята с ограниченными возможностями здоровья.
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