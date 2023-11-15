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Культура и отдых

Сестры Аверины представили премьеру шоу «Лебединое озеро» в Нижнем Новгороде

17 декабря 2023 13:17  [73] Культура и отдых
Фото из телеграм-канала губернатора

Фото из телеграм-канала губернатора

Сестры Аверины представили премьеру шоу «Лебединое озеро» в Нижнем Новгороде. Об этом в своем tg-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

Премьера спортивно-театрального шоу «Лебединое озеро» в постановке Алексея Немова состоялась 16 декабря на Губернаторской елке во Дворце спорта «Нагорный».

Нижегородские гимнастки Арина и Дина исполняют роли Одетты и Одиллии. Партия Принца досталась премьеру Большого театра Денису Родькину. Кроме того, в проекте принимают участие нижегородские артисты и лучшие российские коллективы.

Согласно сообщению, на показы, которые проходят в эти выходные, приглашены семьи нижегородцев участников СВО, семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, а так же ребята с ограниченными возможностями здоровья.

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Теги:
Гимнастика Искусство Спорт
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