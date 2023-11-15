Уголовное дело о хищении аккаунта на портале Госуслуг расследуется в Городце Происшествия

Уголовное дело о хищении аккаунта на портале Госуслуг расследуется в Городце. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно сообщению, злоумышленники лишили 47-летнего местного жителя доступа к аккаунту на портале Госуслуг. По словам сотрудников полиции, мужчине позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудницей оператора сотовой связи. После чего, мошенница сообщила, что для продления услуг связи необходимо сообщить код из смс-сообщения. Как только мужчина передал все данные, разговор прервался. Спустя некоторое время потерпевший попытался зайти в личный кабинет на портале Госуслуг, однако аккаунт был заблокирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье неправомерный доступ к компьютерной информации. Ведется розыск причастных к преступлению.

Полиция Нижегородской области рекомендует быть предельно внимательными и не сообщать посторонним никакие данные. Ни один сотрудник операторов связи не имеет права запрашивать данные аккаунтов сервиса Госуслуг, а также пароли из смс-сообщений банковских приложений. Кем бы не представлялся звонивший, необходимо сразу прервать разговор и позвонить по официальным номерам телефона организации с уточняющим вопросом.

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