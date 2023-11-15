ФК «Пари НН» подписал контракт с тремя нижегородскими футболистами Спорт

фото с сайта ФК Пари НН

ФК «Пари НН» подписал контракт с тремя нижегородскими футболистами. Об этом сообщается на сайте клуба.

Новобранцами команды стали защитники Артём Варганов, Владислав Медвикус и Артём Кузин.

Артёму Варганову 19 лет. Он воспитанник автозаводской СШОР-8. За свою карьеру успел поиграть за ФК «Чертаново», и ФК «Кубань Холдинг». В сезоне-2023 провел 17 игр в составе молодежной команды «Пари НН» и даже забил 1 гол. В январе 2024 года в составе «Пари НН» Артем Ваганов отравится в ОАЭ на сборы .

Два других футболиста пополнили ряды молодежной команды «Пари НН». Владиславу Медвикусу -16, лет. Он является двукратным победителем первенства ЮФЛ Приволжье в составе «Нижнего Новгорода-2007». С 2023 года – игрок юношеской сборной России. Артёму Кузину 18 лет. В сезоне-2023 сыграл в МФЛ за «Чертаново-М» 18 матчей, отметившись голевой передачей.