Временные ограничения на некоторых мостах в Нижегородской области
Новый график движения поездов с 10 декабря
Нижегородская область стала "Регионом года" на премии Russian Creative
Ограничение движения по площади Свободы продлено до апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Спорт
17 декабря 2023 10:02  [96] ФК «Пари НН» подписал контракт с тремя нижегородскими футболистами
13 декабря 2023 12:22  [648] Почти 50 юных выксунцев приняли участие в мастер-классе от ХК "Торпедо"
12 декабря 2023 18:54  [398] Более 150 юных дзюдоистов собрал турнир на призы депутата Госдумы Юрия Станкевича
10 декабря 2023 15:05  [626] Нижегородцев приглашают на бесплатные зимние тренировки по бегу
07 декабря 2023 14:32  [513] Нижегородское правительство не будет увеличивать финансирование ХК "Торпедо"
06 декабря 2023 18:16  [503] Жители Нижегородской области оформили почти 107 тысяч "Карт болельщика"
05 декабря 2023 13:17  [458] Четыре нижегородских спортивных проекта победили во Всероссийском конкурсе
04 декабря 2023 13:02  [715] Олег Ли пополнил состав нижегородского "Торпедо"
04 декабря 2023 11:22  [507] Воспитанница спортклуба АПЗ Алена Лисина завоевала две медали на всероссийских соревнованиях по фехтованию
04 декабря 2023 10:40  [822] Нападающий Кирилл Ураков покинул нижегородское "Торпедо"
Спорт

ФК «Пари НН» подписал контракт с тремя нижегородскими футболистами

17 декабря 2023 10:02  [96] Спорт
фото с сайта ФК Пари НН

фото с сайта ФК Пари НН

ФК «Пари НН» подписал контракт с тремя нижегородскими футболистами. Об этом сообщается на сайте клуба.

Новобранцами команды стали защитники Артём Варганов, Владислав Медвикус и Артём Кузин.

Артёму Варганову 19 лет. Он воспитанник автозаводской СШОР-8. За свою карьеру успел поиграть за ФК «Чертаново», и ФК «Кубань Холдинг». В сезоне-2023 провел 17 игр в составе молодежной команды «Пари НН» и даже забил 1 гол. В январе 2024 года в составе «Пари НН» Артем Ваганов отравится в ОАЭ на сборы .

Два других футболиста пополнили ряды молодежной команды «Пари НН». Владиславу Медвикусу -16, лет. Он является двукратным победителем первенства ЮФЛ Приволжье в составе «Нижнего Новгорода-2007». С 2023 года – игрок юношеской сборной России. Артёму Кузину 18 лет. В сезоне-2023 сыграл в МФЛ за «Чертаново-М» 18 матчей, отметившись голевой передачей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт Футбол
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph