Трамвайные пути планируют продлить до Щербинок и Новинок
Нижегородские проекты победили в премии Russian Traveler Awards 2023
Нижегородская область стала "Регионом года" на премии Russian Creative
Временные ограничения на некоторых мостах в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
17 декабря 2023 16:10  [80] Уголовное дело возбуждено по факту гибели мужчины в Сормовском районе города Нижнего Новгорода
17 декабря 2023 14:29  [156] Уголовное дело о хищении аккаунта на портале Госуслуг расследуется в Городце
16 декабря 2023 18:23  [351] Плантацию марихуаны обнаружили в нижегородском гараже
16 декабря 2023 09:17  [356] Нижегородская пенсионерка перевела мошенникам 500 тысяч рублей
15 декабря 2023 18:49  [403] Жильцы дома в Починках отравились угарным газом
15 декабря 2023 18:08  [3479] Убившей подростка молодой нижегородке вынесли приговор
14 декабря 2023 15:11  [430] Двух нижегородцев будут судить за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере
14 декабря 2023 14:23  [434] Житель Выксунского района осужден на девять лет за убийство соседа
14 декабря 2023 09:23  [462] Нижегородские полицейские изъяли крупную партию наркотиков
13 декабря 2023 18:26  [520] Еще одно уголовное дело возбудили против бывшего главврача Семеновской ЦРБ
Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту гибели мужчины в Сормовском районе города Нижнего Новгорода

17 декабря 2023 16:10  [80] Происшествия
Фото из телеграм-канала Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области

Фото из телеграм-канала Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено по факту гибели мужчины в Сормовском районе города Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в tg-канале СУ Следственного Комитета РФ по Нижегородской области

Сегодня днем в доме по ул. Землячки в Сормовском районе было обнаружено тело 35-летнего мужчины. При осмотре тела, следователи не обнаружили никаких видимых телесных повреждений. Кроме того, из этого дома с признаками отравления угарным газом в больницу была доставлена супруга погибшего.

Следователи предполагают, что причиной смерти стало отравление угарным газом. Поскольку доме, в котором произошла трагедия, установлен газовый котел. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Отравление Уголовное дело
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph