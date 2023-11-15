Уголовное дело возбуждено по факту гибели мужчины в Сормовском районе города Нижнего Новгорода Происшествия

Фото из телеграм-канала Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено по факту гибели мужчины в Сормовском районе города Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в tg-канале СУ Следственного Комитета РФ по Нижегородской области

Сегодня днем в доме по ул. Землячки в Сормовском районе было обнаружено тело 35-летнего мужчины. При осмотре тела, следователи не обнаружили никаких видимых телесных повреждений. Кроме того, из этого дома с признаками отравления угарным газом в больницу была доставлена супруга погибшего.



Следователи предполагают, что причиной смерти стало отравление угарным газом. Поскольку доме, в котором произошла трагедия, установлен газовый котел. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.