Нижегородская область отправила на Донбасс фуры с гуманитарным грузом весом порядка 70 тонн Политика

Фото предоставлено пресс-службой РИК НРО Единой России

Нижегородская область отправила на Донбасс фуры с гуманитарным грузом весом порядка 70 тонн. Об это сообщает пресс-служба РИК НРО "Единой России". Акция прошла в рамках XXI Съезда партии «Единая Россия», который проходит сегодня в Москве.

Единственным регионом, который вышел на прямую связь с председателем партии Дмитрием Медведевым и участниками Съезда, стала Нижегородская область. Всероссийская акция началась с площади Минина и Пожарского во время прямой трансляции.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода, руководитель народного движения «Нижегородское ополчение-2022» Олег Лавричев в своем видеобращении отметил, что сегодня из нашего региона отправлено уже более 400 гумконвоев.

«В этот раз «Нижегородское ополчение-2022» и Координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и членов их семей при Доме народного единства, созданный по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, отправили «за ленту» четыре фуры с грузом весом порядка 70 тонн. Низкий поклон всем, кто продолжает помогать! Мы будем делать это до полной и окончательной Победы! Россия своих не бросает. Купно за едино! Вместе победим!» - заявил Олег Лавричев.

Одна часть будет передана в военные подразделения: это строительные материалы, снаряжение и экипировка, медикаменты, средства связи, окопные печи, шины, саперные кошки, тепловизоровы и бинокли.

Для нужд нижегородской 96-ой отдельной разведывательной бригады куплен автомобиль «Нива». Он также отправился в составе конвоя. Кроме того, будут доставлены подарки от родственников для военнослужащих.Помощь получат и два детских дома на территории Луганской и Донецкой народных республик – в Луганске и Харцызске. Для ребят собрали новогодние подарки, игрушки, канцтовары и елочные украшения, кроме того, передадут детскую одежду и средства гигиены.

Также волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» отправили детские рисунки для бойцов на передовой, непромокаемый утеплитель для блиндажей, 1000 книг для

обучения детей, изготовленные волонтерами 1000 штук сухого душа.

«Единая Россия» отправила более 80 тысяч тонн гуманитарной помощи, напомнила глава гуманитарного штаба, заместитель секретаря Генсовета партии, заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова.

«Мы ежедневно мониторим нужды жителей, выезжаем в новые регионы, общаемся с людьми. Эта гуманитарная помощь – по их запросам. Туда входит все – бытовая

техника, продукты, лекарства, стройматериалы. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в этой миссии «Единой России» и помогает нам помогать жителям новых

регионов», – сказала Анна Кузнецова.

Напомним, ХХI съезд «Единой России» проходит 17 декабря в Москве на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Участие в нем принимают более

1000 человек со всей страны. На Съезде партия примет решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента и проведет кадровую ротацию

руководящих органов. До этого партия провела три панельных дискуссии, главными участниками которых стали представители регионов.

Первая – «Горжусь Россией» – состоялась 28 ноября на территории мемориального комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области. Вторая – «Верю в Россию» – прошла 5 декабря в Нижнем Новгороде. На ней обсуждали уверенность в стране, в

экономике, достижениях, традициях, ценностях. Заключительная дискуссионная площадка – «Будущее России» – состоялась в Москве.

Итоги всех трех площадок будут озвучены на XXI Съезде партии.